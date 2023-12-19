Нужно ли говорить детям жестокую правду про Деда Мороза? Психологи объяснили, как правильно поступить

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Опубликовано: 19.12.2023 12:50 , Обновлено: 19.12.2023

В детстве практически каждый ребенок верит в Деда Мороза. Накануне зимних праздников дети пишут ему письма и ждут подарков. Но рано или поздно в жизни ребенка наступает момент, когда он сталкивается с жестокой реальностью: никакого Деда Мороза не существует. Нужно ли родителям самим рассказывать об этом детям и если да, то в каком возрасте?

А надо ли специально говорить об этом?

Этот вопрос действительно является сложным. Но многие психологи сходятся в одном: не нужно специально просвещать детей, что добрый волшебник – это просто выдумка.

Так, детский психолог Анна Уткина уверена, что не это знание определяет взрослость или психическую зрелость ребенка. Поэтому даже если вы услышите от умных людей, что в таком-то возрасте пора бы и рассказать о выдумке, не спешите это делать. Зачем преждевременно разрушать сказку, которая помогает детям жить в комфортном пространстве?

А вот поговорить, объяснить, почему это красивая выдумка, добрая традиция существует на свете уже очень давно, необходимо, если:

кто-то из сверстников или старших детей уже просветил ребенка, что Деда Мороза не существует;

ребенок сам заподозрил, что это обман.

О плюсах и минусах веры в доброго волшебника порассуждал и психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета им.Страдиня Артур Утинанс. Он назвал веру детей в сказки «маленькой детской религией», которая с возрастом трансформируется в религию взрослую, когда мы верим блогерам, духовным и политическим лидерам, кинозвездам.

Утинанс уверен, что без веры в Деда Мороза дети не вырастут склонными к депрессии – это не более чем миф. Гораздо хуже, что они могут перестать верить родителям, когда выяснится, что взрослые столько лет их обманывали. Веру в Деда Мороза психотерапевт считает не более чем традицией, причем устаревшей.

А вот практикующий психолог и семейный терапевт Лена Фейгин считает, что разоблачать Деда Мороза или нет, взрослые должны решать сами, исходя из традиций своей семьи. Если ребенка действительно любят, то никакая правда ему не навредит.

Что касается возраста, в котором этот разговор может быть необходим, то многие специалисты называют временной промежуток с 6 до 8 лет. Но тут все индивидуально. Кто-то и в 10 лет не поверит, что Дед Мороз – просто выдумка. А кто-то и в 5 уже будет уверен, что добрый волшебник с бородой – это папа, а настоящего Деда Мороза не бывает.

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Что чувствуют дети?

Но почему в принципе столько внимания уделяется вопросу, говорить или не говорить детям, что Деда Мороза не существует? Дело в том, что они, узнав правду, начинают вести себя по-разному, часто агрессивно. Вот тут и нужен рядом мудрый взрослый.

Ребенок может чувствовать гнев, обиду, грусть, даже злость в отношении родителей – ведь они его обманывали. Он может свалить елку, разбить елочные украшения, порвать письмо, которое писал Деду Морозу, смеяться над теми, кто верит в чудо, и даже в приступе жестокого разочарования уйти из дома.

Поэтому Анна Уткина посоветовала родителям быть рядом, объяснить, что никто специально ребенка не обманывал, что это просто красивая традиция для многих поколений, что они и сами «хотят верить в эту сказку». И что даже если нет Деда Мороза, то чудо все равно существует и может произойти, если сильно в это веришь.

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Как сказать?

Но как же сказать детям, что Деда Мороза не существует, чтобы в ответ не получить бурю негативных эмоций и обвинений?

Психолог Надежда Плеханова посоветовала предложить ребенку… самому стать сказочным персонажем. Предварительно взрослые должны объяснить, почему поддерживали веру в Деда Мороза. А потом подчеркнуть, что ребенок уже сам достаточно взрослый для того, чтобы стать добрым волшебником для кого-то – переодеться в сказочного персонажа и сделать подарок.

Очень хорошо, если слова будут подтверждены действиями. Например, ребенок должен потихоньку узнать, что хотел бы получить на Новый год кто-то из родственников. А потом родители помогут ему это купить, красиво упаковать, положить под елку и научат хранить все в секрете.

Можно также рассказать детям, что Дед Мороз – это не обман, а просто народный миф, красивая сказка, считает Лена Фейгин. И поиграть с ними в ролевые игры, когда дети примеряют на себя роль сказочных персонажей.

Практически каждому ребенку нравится придумывать, фантазировать. И даже если он будет знать, что Деда Мороза не существует, это не помешает ему по-прежнему верить в чудо. Главное – честность в отношениях.

Сохранить веру ребенка в Деда Мороза, если он скептически отнесся к мысли, что волшебника не существует, порекомендовала взрослым педагог-психолог детского сада № 12 «Вишенка» г.Витебска Светлана Васильева.

Можно даже объяснить, что на праздниках действительно роль Деда Мороза может играть воспитатель, чей-то папа. А вот настоящего Дедушку никто не видит, потому что он волшебник.

Также очень полезно будет рассказать, как родители в детстве сами с нетерпением ждали Новый год и Деда Мороза, какие традиции были в их семьях.

А еще можно объяснить детям, что Новый год – это не только Дед Мороз. Это очень добрый семейный праздник, с весельем и подарками, со своими традициями. И предложить всем вместе придумать новую традицию. Например, на каждый Новый год играть в «Тайного Санту», когда кто-то неожиданно дарит кому-то подарок.

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