Белорусских владельцев собак предупредили о штрафе в 370 рублей. Кого ждёт на 1110?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 24.08.2023 11:07 , Обновлено: 24.08.2023

Владельцам собак в Беларуси следует помнить о том, что их питомцы - это не только верный друг человека, охранник дома и источник смешных интернет-мемов, но и потенциальная причина для немалых штрафов. В милиции предупредили, в каких случаях хозяевам собак придётся заплатить 10 базовых величин за "особо неугомонных" питомцев, а когда размер штрафа может вырасти втрое.

Как рассказал сержант милиции Алексей Сажин, служащий младшим участковым инспектором милиции Брестского РОВД, такие штрафы могут грозить владельцам собак, на чьих питомцев пожалуются соседи за громкий лай в ночное время. Если мирно решить проблему, лично поговорив с соседом, не удалось, владельца шумного питомца можно привлечь к административной ответственности через милицию.

Согласно действующим Правилам пользования жилыми помещениями, в Беларуси запрещено шуметь в жилых домах в ночное время: с 23:00 до 07:00. Как пояснил участковый, в это время белорусамв собственных квартирах и домах нельзя ни разговаривать на повышенных тонах, ни включать на полную громкость музыку или телевизор, ни громко хлопать дверями. Запреты на шум касаются и четвероногих питомцев.

В случае, когда лай собак мешает соседям, привлечь их хозяина к ответственности могут по пункту 1 или 2 статьи 22.12 КоАП Беларуси:

за шум в неположенное время нарушителю грозит штраф от 2 до 10 базовых величин(74 - 370 рублей сегодня);

за повторное в течение года нарушение - от 10 до 30 базовых величин (370 - 1110 рублей).

Алексей Сажин также напомнил, что владелец собаки обязан официально регистрировать своего питомца, регулярно делать ему прививки, оплачивать за его содержание налог и соблюдать правила содержания. За нарушение этих правил и требований владельца собаки также могут привлечь к административной ответственности.

Так, в начале лета в Минском городском жилищном хозяйстве рассказали о рейдах и о том, за что штрафовали некоторых владельцев собак.

За что выписали 18 штрафов? ЖКХ Минска устроило рейды на владельцев собак

Некоторым владельцам собак в Беларуси по закону и вовсе необходимо проходить специальные курсы, которые длятся от 1 до 4 месяцев.

Кто из белорусов-владельцев собак обязан пройти многомесячные курсы

Напомним, в Беларуси ставка налога за владение собаками с 1 апреля 2023 года составляет 55,5 рубля за породы, включенные в перечень потенциально опасных, и до 11,1 рубля за остальных.

Кому из белорусов не надо платить налог на собак? В ЖКХ объяснили