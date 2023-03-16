Кому из белорусов не надо платить налог на собак? В ЖКХ объяснили
Владельцы собак в Беларуси обязаны один раз в квартал уплачивать налог на своих животных. Однако есть исключения. В ЖКХ рассказали, кого из белорусов освобождают от налога на собаку.
По словам представительницы Минского городского жилищного хозяйства Ольги Егоровой, платить налог на собак не нужно:
- инвалидам по зрению, для которых содержание собаки-поводыря жизненно необходимо;
- неработающим пенсионерам;
- инвалидам I и II группы, если по месту их жительства не зарегистрированы трудоспособные члены семьи;
- жильцы частных домов, у которых есть только одна собака. При этом ее нельзя исполовать в предпринимательстве.
Также известно, что не должны уплачивать налог на собак владельцы щенков младше трех месяцев.
К слову, В Бресте в этот список также включили ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, пишет Myfin.by.
А в Бобруйске тех, у кого есть:
- совместно проживающие дети-инвалиды;
- 3 и более несовершеннолетних детей на иждевении;
Всем остальным белорусам придется заплатить.
Сумма налога на собак в Беларуси в 2023 году
Ставка налога за владение собаками с 1 апреля составляет 55,5 рубля за породы, включенные в перечень потенциально опасных, и до 11,1 рубля за остальных.
Однако так как местные советы депутатов имеют право уменьшать ставки налога на собак, то, например, минчане будут платить меньшую сумму:
- 37 рублей за породы, включенные в перечень потенциально опасных;
- 11,1 рубля за остальных.
Как правило, уплачивается налог вместе с коммунальными услугами. Но крайний срок уплаты на два дня позже — до 27 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Проверить ставки налога по вашему месту жительства можно на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Чтобы это сделать, нужно в левом верхнем углу необходимо выбрать «ИМНС», затем найти на странице «Местные налоги (сборы)», далее вкладку «Районные» и название города/района.