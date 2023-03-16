Кому из белорусов не надо платить налог на собак? В ЖКХ объяснили

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Опубликовано: 16.03.2023 11:05 , Обновлено: 16.03.2023

Владельцы собак в Беларуси обязаны один раз в квартал уплачивать налог на своих животных. Однако есть исключения. В ЖКХ рассказали, кого из белорусов освобождают от налога на собаку.

По словам представительницы Минского городского жилищного хозяйства Ольги Егоровой, платить налог на собак не нужно:

инвалидам по зрению, для которых содержание собаки-поводыря жизненно необходимо;

неработающим пенсионерам;

инвалидам I и II группы, если по месту их жительства не зарегистрированы трудоспособные члены семьи;

жильцы частных домов, у которых есть только одна собака. При этом ее нельзя исполовать в предпринимательстве.

Также известно, что не должны уплачивать налог на собак владельцы щенков младше трех месяцев.

К слову, В Бресте в этот список также включили ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, пишет Myfin.by.

А в Бобруйске тех, у кого есть:

совместно проживающие дети-инвалиды;

3 и более несовершеннолетних детей на иждевении;

Всем остальным белорусам придется заплатить.

Сумма налога на собак в Беларуси в 2023 году

Ставка налога за владение собаками с 1 апреля составляет 55,5 рубля за породы, включенные в перечень потенциально опасных, и до 11,1 рубля за остальных.

Однако так как местные советы депутатов имеют право уменьшать ставки налога на собак, то, например, минчане будут платить меньшую сумму:

37 рублей за породы, включенные в перечень потенциально опасных;

11,1 рубля за остальных.

Как правило, уплачивается налог вместе с коммунальными услугами. Но крайний срок уплаты на два дня позже — до 27 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Проверить ставки налога по вашему месту жительства можно на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Чтобы это сделать, нужно в левом верхнем углу необходимо выбрать «ИМНС», затем найти на странице «Местные налоги (сборы)», далее вкладку «Районные» и название города/района.