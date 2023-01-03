Кто из белорусов-владельцев собак обязан пройти многомесячные курсы
Некоторым белорусам, владельцам собак, придется пройти специальные курсы, которые длятся от 1 до 4 месяцев. Подробнее рассказали в минском ЖКХ. Однако есть нюанс.
По закону хозяева собак должны зарегистрировать животное по месту жительства в течение трех дней с момента его появления. А вот щенков необходимо зарегистрировать, когда им будет 3 месяца
Для этого нужно:
- оформить питомцу ветеринарный паспорт;
- вакцинировать его против бешенства и занести об этом отметку в ветпаспорт;
- сходить с со своим паспортом и паспортом питомца в ГП ЖЭУ, ТС, ЖСПК;
- написать заявление о регистрации;
- ознакомиться с правилами, содержания домашних животных.
Однако владельцам собак потенциально опасных пород, кроме всего этого, также необходимо пройти кинологические курсы и получить специальную справку.
[scryt_b title=“Какие породы относятся к потенциально опасным?”]
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- Айну
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- Акабаш
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- Американский пит-бультерьер
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- Американский стаффордширский терьер
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- Анатолийский карабаш
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- Английский мастиф
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- Бельгийский мастиф
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- Бордоский дог
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- Бульмастиф
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- Бультерьер
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- Восточноевропейская овчарка
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- Горская гончая
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- Грецкая овчарка
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- Доберман Владека Рошины
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- Доберман-пинчер
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- Ирландский волкодав
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- Кавказская овчарка
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- Канарская собака (перро де пресо канарио)
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- Кангал
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- Капе-норсо
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- Кенгуровая собака
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- Корельская медвежья собака
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- Лангедокская пастушья собака
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- Леопардовая гончая
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- Маремма (маремоанхо-абруцкая пастушья собака)
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- Мальорский бульдог (терро де мальоркин)
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- Московская сторожевая
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- Немецкая овчарка
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- Немецкий дог
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- Овчарка Дауфмана
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- Ризеншнауцер
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- Ротвейлер
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- Румынская овчарка
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- Среднеазиатская овчарка
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- Супердог и його помесь с майконгом
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- Тоса-ину (японская бойцовская собака)
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- Фила бразильеро
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- Черный терьер
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- Шарпей (китайская бойцовская собака)
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- Южнорусская овчарка.
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В Минске кинологические курсы длятся от одного до четырех месяцев.
«Они включают теоретические знания, на которых хозяев обучают правильному отношению к своим питомцам, и практические, где хозяин вместе со специалистами работает с собакой над коррекцией поведения и ключевыми навыками. По окончании занятий выдается диплом «Управляемая городская собака» и справка, по которой можно зарегистрировать питомца в ЖЭУ », — сообщили в ЖКХ.
Однако не совсем понятно, когда нужно проходить курсы — до того, как завел собаку, или все же после. Ведь справку, необходимую для регистрации животного, дадут только после курсов, которые длятся 1-4 месяца , а взрослую собаку нужно регистрировать не позже 3 дней после ее появления. Кроме того, на курсах людей вряд ли будут учить заниматься с чужим, а не своим животным. Получается замкнутый круг.
Рекомендуем перед тем, как завести собаку породы, которая считается потенциально опасной, уточнить этот вопрос в местных ЖЭУ, ТС, или ЖСПК.