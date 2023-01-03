Кто из белорусов-владельцев собак обязан пройти многомесячные курсы

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Опубликовано: 03.01.2023 12:56 , Обновлено: 03.01.2023

Некоторым белорусам, владельцам собак, придется пройти специальные курсы, которые длятся от 1 до 4 месяцев. Подробнее рассказали в минском ЖКХ. Однако есть нюанс.

По закону хозяева собак должны зарегистрировать животное по месту жительства в течение трех дней с момента его появления. А вот щенков необходимо зарегистрировать, когда им будет 3 месяца

Для этого нужно:

оформить питомцу ветеринарный паспорт;

вакцинировать его против бешенства и занести об этом отметку в ветпаспорт;

сходить с со своим паспортом и паспортом питомца в ГП ЖЭУ, ТС, ЖСПК;

написать заявление о регистрации;

ознакомиться с правилами, содержания домашних животных.

Однако владельцам собак потенциально опасных пород, кроме всего этого, также необходимо пройти кинологические курсы и получить специальную справку.

[scryt_b title=“Какие породы относятся к потенциально опасным?”]

Айну

Акабаш

Американский пит-бультерьер

Американский стаффордширский терьер

Анатолийский карабаш

Английский мастиф

Бельгийский мастиф

Бордоский дог

Бульмастиф

Бультерьер

Восточноевропейская овчарка

Горская гончая

Грецкая овчарка

Доберман Владека Рошины

Доберман-пинчер

Ирландский волкодав

Кавказская овчарка

Канарская собака (перро де пресо канарио)

Кангал

Капе-норсо

Кенгуровая собака

Корельская медвежья собака

Лангедокская пастушья собака

Леопардовая гончая

Маремма (маремоанхо-абруцкая пастушья собака)

Мальорский бульдог (терро де мальоркин)

Московская сторожевая

Немецкая овчарка

Немецкий дог

Овчарка Дауфмана

Ризеншнауцер

Ротвейлер

Румынская овчарка

Среднеазиатская овчарка

Супердог и його помесь с майконгом

Тоса-ину (японская бойцовская собака)

Фила бразильеро

Черный терьер

Шарпей (китайская бойцовская собака)

Южнорусская овчарка.



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В Минске кинологические курсы длятся от одного до четырех месяцев.

«Они включают теоретические знания, на которых хозяев обучают правильному отношению к своим питомцам, и практические, где хозяин вместе со специалистами работает с собакой над коррекцией поведения и ключевыми навыками. По окончании занятий выдается диплом «Управляемая городская собака» и справка, по которой можно зарегистрировать питомца в ЖЭУ », — сообщили в ЖКХ.

Однако не совсем понятно, когда нужно проходить курсы — до того, как завел собаку, или все же после. Ведь справку, необходимую для регистрации животного, дадут только после курсов, которые длятся 1-4 месяца , а взрослую собаку нужно регистрировать не позже 3 дней после ее появления. Кроме того, на курсах людей вряд ли будут учить заниматься с чужим, а не своим животным. Получается замкнутый круг.

Рекомендуем перед тем, как завести собаку породы, которая считается потенциально опасной, уточнить этот вопрос в местных ЖЭУ, ТС, или ЖСПК.