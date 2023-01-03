Telegraf.news
ru

Кто из белорусов-владельцев собак обязан пройти многомесячные курсы

Кто из белорусов-владельцев собак обязан пройти многомесячные курсы
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Некоторым белорусам, владельцам собак, придется пройти специальные курсы, которые длятся от 1 до 4 месяцев. Подробнее рассказали в минском ЖКХ. Однако есть нюанс.

По закону хозяева собак должны зарегистрировать животное по месту жительства в течение трех дней с момента его появления. А вот щенков необходимо зарегистрировать, когда им будет 3 месяца

Для этого нужно:

  • оформить питомцу ветеринарный паспорт;
  • вакцинировать его против бешенства и занести об этом отметку в ветпаспорт;
  • сходить с со своим паспортом и паспортом питомца в ГП ЖЭУ, ТС, ЖСПК;
  • написать заявление о регистрации;
  • ознакомиться с правилами, содержания домашних животных.

Однако владельцам собак потенциально опасных пород, кроме всего этого, также необходимо пройти кинологические курсы и получить специальную справку.

[scryt_b title=“Какие породы относятся к потенциально опасным?”]

    1. Айну
    1. Акабаш
    1. Американский пит-бультерьер
    1. Американский стаффордширский терьер
    1. Анатолийский карабаш
    1. Английский мастиф
    1. Бельгийский мастиф
    1. Бордоский дог
    1. Бульмастиф
    1. Бультерьер
    1. Восточноевропейская овчарка
    1. Горская гончая
    1. Грецкая овчарка
    1. Доберман Владека Рошины
    1. Доберман-пинчер
    1. Ирландский волкодав
    1. Кавказская овчарка
    1. Канарская собака (перро де пресо канарио)
    1. Кангал
    1. Капе-норсо
    1. Кенгуровая собака
    1. Корельская медвежья собака
    1. Лангедокская пастушья собака
    1. Леопардовая гончая
    1. Маремма (маремоанхо-абруцкая пастушья собака)
    1. Мальорский бульдог (терро де мальоркин)
    1. Московская сторожевая
    1. Немецкая овчарка
    1. Немецкий дог
    1. Овчарка Дауфмана
    1. Ризеншнауцер
    1. Ротвейлер
    1. Румынская овчарка
    1. Среднеазиатская овчарка
    1. Супердог и його помесь с майконгом
    1. Тоса-ину (японская бойцовская собака)
    1. Фила бразильеро
    1. Черный терьер
    1. Шарпей (китайская бойцовская собака)
    1. Южнорусская овчарка.

[/scryt_b]

В Минске кинологические курсы длятся от одного до четырех месяцев.

«Они включают теоретические знания, на которых хозяев обучают правильному отношению к своим питомцам, и практические, где хозяин вместе со специалистами работает с собакой над коррекцией поведения и ключевыми навыками. По окончании занятий выдается диплом «Управляемая городская собака» и справка, по которой можно зарегистрировать питомца в ЖЭУ », — сообщили в ЖКХ.

Однако не совсем понятно, когда нужно проходить курсы — до того, как завел собаку, или все же после. Ведь справку, необходимую для регистрации животного, дадут только после курсов, которые длятся 1-4 месяца , а взрослую собаку нужно регистрировать не позже 3 дней после ее появления. Кроме того, на курсах людей вряд ли будут учить заниматься с чужим, а не своим животным. Получается замкнутый круг.

Рекомендуем перед тем, как завести собаку породы, которая считается потенциально опасной, уточнить этот вопрос в местных ЖЭУ, ТС, или ЖСПК.

Темы: