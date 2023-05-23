Родителям белорусских школьников дали три месяца на покупку второго обязательного элемента формы

Опубликовано: 23.05.2023 10:58 , Обновлено: 23.05.2023

Белорусские школы определились, каким будет второй обязательный элемент школьной формы, заявила начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец. Теперь дело за родителями - на то, чтобы приобрести второй обязательный элемент школьной формы к новому учебному году осталось чуть больше трёх месяцев.

Анна Рысевец, выступая в эфире государственного телеканала СТВ, сообщила, что в конце учебного года во всех белорусских школах проведут родительские собрания, на которых в числе прочего обсудят и вопрос о деловом стиле одежды для учеников. Администрация учебного заведения должна будет проинформировать родителей о втором обязательном элементе, чтобы те смогли за лето их приобрести.

Представитель Мингорисполкома подчеркнула, что руководство учебных заведений “плотно работает с родителями по вопросу делового стиля одежды школьников” и предостваляет родителям возможность заблаговременно ознакомиться с новой коллекцией и подобрать для ребёнка форму с учётом утверждённых единых элементов.

По словам Анны Рысевец, у родителей минских школьников “практически не изменились предпочтения по школьной форме”. Так, по словам чиновницы, чаще всего школьники и их родители выбирают одежду синего цвета, девочки отдают предпочтение сарафанам, брюкам, юбкам при выборе школьной формы, мальчики – брюкам, джемперам или жилетам.

Белорусских школьников обяжут в 2023 году носить еще один элемент формы

Ранее о том, что в 2023/2024 учебном году белорусским школьникам придётся носить как минимум два обязательных элемента школьной формы заявлял министр образования Беларуси Андрей Иванец. По его словам, после того, как в этом году школьников обязали носить единый элемент, они делают это «с удовольствием» и почти все учреждения образования уже «адаптировались» к изменениям.

Новость Телеграф

Он также заявлял, что со следующего учебного года во всех школах будет введена школьная форма. При этом министр подчёркивал, что “речь идет не про единую для всех учреждений образования школьную форму”, а про единую форму для каждого отдельно взятого учреждения образования. Он пообещал, что “каждая школа будет выбирать свою комфортную, удобную форму делового стиля”.