Белорусские вузы объявили допнабор на бюджет. Куда и на какие специальности ещё можно подать документы?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 28.07.2023 13:10 , Обновлено: 28.07.2023

Несколько белорусских вузов объявили о дополнительном наборе абитуриентов на бюджетные места, оставшиеся вакантными после завершения основного периода приема документов. Посмотрели, в какие вузы и на какие специальности бывшие школьники ещё могут успеть подать документы и в какие сроки нужно успеть.

Официально большинство вузов страны закрыло приём документов на бюджетные места ещё 25 июля. Однако, после подсчёта документов некоторые из них остались свободными, поэтому у абитуриентов, которые не прошли по конкурсу в этом или любом другом учебном заведении, появился ещё один шанс получить высшее образование на бесплатной основе.

Успеть до 6 августа

Так, в Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка можно ещё подать документы на бюджет на три специальности дневной формы обучения:

физико-математическое образование (Математика и информатика) – 12 мест;

физико-математическое образование (Физика и информатика) – 2 места;

физико-математическое образование (Математика и физика) – 9 мест;

При подаче документов абитуриентам необходимо будет предоставить, в числе прочего, сертификаты централизованного тестирования (ЦТ) или централизованного экзамена (ЦЭ) по:

белорусскому (русскому) языку – 10 баллов и выше;

физике – от 10 баллов и выше;

математике – от 20 баллов и выше.

Принимать документы начнут 29 июля и завершат допнабор 6 августа, а зачисление пообещали провести 7 августа.

Также до 6 августа подать документы можно в Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий . Там вакантными остались в общей сложности 35 бюджетных мест. Допнабор открыли по четырем специальностям:

технологическое оборудование отрасли - 17 мест;

природоохранная деятельность - 9 мест;

оборудование вакуумной компрессорной и низкотемпературной техники - 6 мест;

товароведение - 3 места.

В Минобразования рассказали, когда пройдут вступительные экзамены в белорусских вузах. А когда подавать документы?

Ранее Телеграф рассказывал о сроках зачисления абитуриентов в белорусские вузы на бюджетное и платное отделения в 2023 году, а также о новых расценках на обучение в университетах страны.

Вузы Беларуси повысили стоимость обучения. Насколько?

Кроме того, посмотрели, в какие банки могут обратиться белорусы за кредитом на учебу в вузах и ссузах, и что нужно для получения такого кредита.

От 4,75% годовых! Кто из белорусов может получить кредит на обучение в вузе и ссузе в 2023 году? Дадут не всем