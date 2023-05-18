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В Минобразования рассказали, когда пройдут вступительные экзамены в белорусских вузах. А когда подавать документы?

В Минобразования рассказали, когда пройдут вступительные экзамены в белорусских вузах. А когда подавать документы?
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В Министерстве образования озвучили сроки проведения вступительной кампании в белорусских вузах. Кроме того, там рассказали, когда начнут принимать документы у абитуриентов и когда начнётся зачисление в высшие учебные заведения.

Все эти моменты вступительной кампании 2023 года прописаны в постановлении Минобразования, которое 18 мая было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Государственные вузы будут принимать документы на обучение (как на платной основе, так и на “бюджет”) с 17 по 25 июля .

Для абитуриентов некоторых вузов и специальностей Минобразования дополнительные предоставило два дня на подачу документов: с 17 по 27 июля можно подать документы:

  •  на очную форму обучения по таким направлениям, как «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда» (на платное и на бюджет)
  • в Военную академию и Институт пограничной службы по всем специальностям
  • на военные факультеты и военный институт без права юридического лица (на бюджет)

На заочную форму на бюджет и на платную форму в вузы сельскохозяйственного профиля документы можно подать с 15 ноября по 5 декабря.

Абитуриенты, которые не сдают вступительные экзамены при поступлении, подать документы могут:

  • с 17 июля по 3 августа – в Академию МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС;
  • с 17 июля по 10 августа – на дневную форму обучения по сельскохозяйственным специальностям;
  • с 15 ноября по 5 декабря – на заочную форму обучения в вузы сельскохозяйственного профиля;
  • с 17 июля по 9 августа – в остальные вузы.

С 17 по 19 июля могут подавать документы в соответствующие вузы выпускники профильных классов и Национального детского технопарка, а победители университетских олимпиад этого года могут подать документы в соответствующий вуз до 15 июня .

Когда пройдут вступительные экзамены в вузах Беларуси?

Вступительные экзамены в белорусских вузах в этом году пройдут в следующие сроки:

  • с 26 по 28 июля – в Университете гражданской защиты МЧС;
  • с 28 по 29 июля – на военном факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы;
  • с 26 июля по 2 августа – в других вузах;
  • с 28 июля по 2 августа – для “очников” по сельскохозяйственным специальностям;
  • с 6 по 15 декабря – для “заочников” в вузах сельскохозяйственного профиля.

Когда вузы Беларуси проведут зачисление абитуриентов?

Сроки зачисления абитуриентов на бюджет в 2023 году следующие:

  • 16 июня – победители (дипломы I, II, III степени) университетских олимпиад при поступлении в соответствующие вузы;
  • до 30 июля – в Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах вузов;
  • до 4 августа – в остальных вузах (кроме заочной формы обучения в сельскохозяйственных вузах);
  • до 20 декабря – для заочной формы обучения в сельскохозяйственных вузах.

Зачисление абитуриентов для обучения на платной основе вузы будут осуществлять в следующие сроки:

  • до 11 августа – во все вузы, за исключением заочной формы обучения в вузах сельскохозяйственного профиля;
  • до 20 декабря – на заочную форму обучения в вузы сельскохозяйственного профиля.
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