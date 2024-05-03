Собираетесь за грибами? В МВД Беларуси предупредили о 5 важных вещах
Интернет сейчас буквально пестрит обилием грибов в белорусских корзинках. Специалисты утверждают, что столь ранние находки обусловлены температурными рекордами, которые преподносит глобальное потепление. Так или иначе, дома грибники-любители не сидят, а потому милиционеры напомнили белорусам о 5 важных пунктах.
Во-первых, перед походом в лес расскажите близким и друзьям, куда вы идёте и как надолго. По словам сотрудников правопорядка, “это очень важное правило”, которое нужно соблюдать вне зависимости от того, собираетесь вы за грибами с кем-то или в одиночку.
“Даже если планируется кратковременная прогулка, обсудите через сколько вас стоит начать искать, если вы не вернётесь”, — порекомендовали в милиции.
Во-вторых, если приехали с компанией, сразу договоритесь, кто и в каком направлении идёт. Оговорите точное время, когда вы вернётесь к месту стоянки. Это нужно для того, чтобы в случае чего друзья могли отправиться на поиски.
В-третьих, собираясь в лес, милиционеры отметили: каждому грибнику нужно обязательно взять с собой минимум, в который входят:
- компас;
- спички;
- заряженный мобильный телефон;
- воду;
- немного еды.
В-четвёртых, не стоит одеваться в одежду камуфляжного цвета. Дело в том, что такая ткань существенно осложняет поиски человека, а яркие брюки и куртка, наоборот, позволят легко заметить вас среди зелёных деревьев и кустов.
В-пятых, найдите ориентиры. Прежде чем зайти в лес, выясните, где находятся стороны света и запомните какие-нибудь опознавательные знаки: дороги, реки, ручьи, насёленные пункты. Это нужно для того, чтобы схематично представить себе границы местности, в которой находитесь.
“Если вы заблудились и у вас есть мобильный телефон, незамедлительно сообщите в правоохранительные органы, не дожидаясь разряда батареи и наступления темноты”, — предупредили в МВД Беларуси.
Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве здравоохранения Беларуси предупредили: с наступлением весны на лесных полянах и у дорог появляются грибы, которые лучше не использовать в пищу. Если их неправильно обработать, человека ждёт смерть.
Минздрав Беларуси «запретил» есть эти весенние грибы. Что с ними не так?