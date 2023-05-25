Белорусов предупредили о шуме и выбросах пара на БелАЭС

Опубликовано: 25.05.2023 11:26 , Обновлено: 25.05.2023

Министерство энергетики Беларуси 25 мая сообщило о подготовке к проведению "одних из самых ответственных плановых испытаний" на втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Жителей близлежащих населённых пунктов предупредили о том, что в ходе этих испытаний на станции могут наблюдаться клубы пара, а сами испытания будут сопровождаться громким шумом.

Как пояснили в профильном ведомстве,сегодня ан БелАЭС запланированы “динамические испытания с тестированием предохранительных устройств парогенератора”. Они предусмотрены программой энергетического пуска второго энергоблока.

“Соответствующие работы будут сопровождаться выбросом в атмосферу пара и шумом”, - заявили в Минэнерго. Там заверили, что пар - чистый и не представляет опасности ни для окружающей среды, ни для жителей близлежащих населённых пунктов.

После завершения данных испытаний в Минэнерго пообещали продолжить освоение мощности реактора второго энергоблока станции.

Второй реактор БелАЭС подключили к сети

Напомним, второй реактор БелАЭС первые подключили к энергосети страны чуть меньше двух недель назад. Энергетический пуск осуществляют поэтапно. А уже через неделю после этого на БелАЭС заявили об очередном планово-предупредительном ремонте первого энергоблока.

В Минэнерго снова запланировали ремонт первого блока БелАЭС. Зачем?

На днях Островец, недалеко от которого находится БелАЭС, посетил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков .Там он обратился к белорусам с заверениями в том, что “безопасность станции будет обеспечена”.

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