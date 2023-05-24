"Не волнуйтесь" - Глава МВД обратился к белорусам по поводу БелАЭС

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Опубликовано: 24.05.2023 16:18 , Обновлено: 24.05.2023

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 24 мая прибыл в Островец, недалеко от которого находится Белорусская атомная станция (БелАЭС). Там он обратился к белорусам с заверениями.

“Обращаюсь к гражданам нашей страны: не волнуйтесь, все необходимые меры приняты, безопасность будет обеспечена”, - утверждает он. При этом Иван Кубраков отметил, что БелАЭС находится недалеко от границы, что ведёт к потенциальным рискам в безопасности.

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“Это направление находится под особым контролем. Мы видим, что мишенью для происходящих за пределами нашей страны террористических актов являются именно такие объекты… И мы сегодня делаем все, чтобы защитить их”, - уточнил глава МВД Беларуси.

По его словам, для защиты БелАЭС было создано специальное подразделение внутренних войск, которое разместили в Островце. Иван Кубраков пообещал, что БелАЭС будут защищать как на земле, так и в воздухе.

Также, по его словам, во внутренних войсках МВД создали ещё одно новое специальное подразделение по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, которое уже приступило к несению службы.

Ранее Телеграф сообщил, что главный научный сотрудник Объединенного института энергетических и ядерных проблем – Сосны НАН Александр Трифонов заявил, что взорвать Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) «практически невозможно».

Взорвать БелАЭС «практически невозможно» — Трифонов