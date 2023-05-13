Второй реактор БелАЭС подключили к сети

Опубликовано: 13.05.2023 13:44 , Обновлено: 13.05.2023

В министерстве энергетики Беларуси сообщили, что 13 мая впервые подключили второй реактор БелАЭС к сети страны. Это произошло в 13:24 в рамках этапной программы энергетического пуска.

Мало того, энергоблок даже выдал первые киловатты в сеть.

“Синхронизации турбогенератора второго энергоблока атомной станции с энергосистемой предшествовал большой объем работ, в том числе по выводу реакторной установки в критическое состояние, затем - на минимально-контролируемый уровень мощности с дальнейшим ее повышением до 40%”, - сообщили в Минэнерго.

В ближайшее время работники БелАЭС намерены довести мощности реактора блока до 100%. “Впереди этап его опытно-промышленной эксплуатации. Он предусматривает широкий спектр испытаний технологических систем и оборудования на разных режимах работы блока, в том числе с его отключением от сети. Ввод блока в промышленную эксплуатацию запланирован в 2023 году”, - уточнили в Минэнерго.

Напомним, что о пробном пуске ведомство сообщило ещё 10 апреля. “Пробный пуск турбины проведен в рамках подготовки блока к началу выработки электроэнергии. Замечаний к работе турбоагрегата нет: все параметры, включая вибрационное состояние, в норме”, - сообщили тогда на БелАЭС. Затем энергетики до этого дня не сообщали об успехах.