В Минэнерго снова запланировали ремонт первого блока БелАЭС. Зачем?

Опубликовано: 19.05.2023 13:20 , Обновлено: 19.05.2023

Один из энергоблоков атомной электростанции опять остановят. На этот раз в конце 2023 года. Виктор Каранкевич, глава Минэнерго Беларуси рассказал, для чего.

Во время ремонтных работ планируется провести перегрузку ядерного топлива – оно уже поставлено на площадку станции, пишет Sputnik.

Это будет второй планово-предупредительный ремонт на энергоблоке, первый был в 2022 году. Сейчас блок работает на номинальной мощности.

По словам главы Минэнерго, в рамках ремонтных работ будет выполнен контроль технологических систем, контроль металла оборудования реакторного и турбинного отделения. Также планируется провести перегрузку ядерного топлива, поставленное на площадку станции в начале года (сейчас оно в хранилище). В ремонтных работах будут участвовать как белорусские, так и российские специалисты.

Взорвать БелАЭС «практически невозможно» — Трифонов

Ранее Телеграф писал, что в Минэнерго назвали «эффект» от АЭС. В ведомстве сообщили, что БелАЭС помогла сэкономить 400 млн долларов на закупку газа за 2 года и 3 месяца с момента ее запуска. В министерстве подсчитали, что за время с момента старта (по состоянию на март 2023 года) БелАЭС выработала 12,5 млрд кВтч, что позволило заместить свыше 3 млрд кубометров газа. Таким образом, условная экономия на газе благодаря работе АЭС составила около 177 млн долларов в год или 1,3 млрд кубометров газа (Беларусь примерно потребляет 19 млрд кубов газа в год).

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