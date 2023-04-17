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В Минске начали отключать отопление в жилых домах

В Минске начали отключать отопление в жилых домах
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В Минске с 17 апреля решили отключать отопление в жилых домах и других зданиях. Соответствующее решение принял Мингорисполкомом.

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Позже заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун пообещал, что в жилых домах минчан (и не только) сохранят «режим протапливания».

Мэрия Минска пообещала сохранить в квартирах «режим протапливания». Что это значит?

Так, с этого дня тепло перестанут подавать:

  • в жилые дома;
  • общежития;
  • общегородские бани;
  • учреждения образования (кроме школ и детских садов);
  • театры.

Так, теперь батареи пока останутся включенными в детских садах, школах, поликлиниках, больницах, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках. Решение по ним власти Минска должны принять отдельно.

Напомним, ранее в Минске отопительный сезон закончился для общественных, административных зданий, промышленных и других организаций.

В Минске начали отключать отопление. Когда в жилых домах?

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