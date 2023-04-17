В Минске начали отключать отопление в жилых домах
В Минске с 17 апреля решили отключать отопление в жилых домах и других зданиях. Соответствующее решение принял Мингорисполкомом.
Позже заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун пообещал, что в жилых домах минчан (и не только) сохранят «режим протапливания».
Мэрия Минска пообещала сохранить в квартирах «режим протапливания». Что это значит?
Так, с этого дня тепло перестанут подавать:
- в жилые дома;
- общежития;
- общегородские бани;
- учреждения образования (кроме школ и детских садов);
- театры.
Так, теперь батареи пока останутся включенными в детских садах, школах, поликлиниках, больницах, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках. Решение по ним власти Минска должны принять отдельно.
Напомним, ранее в Минске отопительный сезон закончился для общественных, административных зданий, промышленных и других организаций.