Синоптики рассказали, когда в Беларуси потеплеет до +18°C. А что с дождями?

Опубликовано: 17.04.2023 07:30 , Обновлено: 17.04.2023

Синоптики пообещали белорусам на этой неделе постепенное потепление за счёт тёплых воздушных масс, идущих с южных широт. К выходным почти повсеместно воздух прогреется до +18°C, рассказал белорусский синоптик Дмитрий Рябов. По его словам, дождей на этой неделе будет меньше, но всё же, выходя из дома, зонтик стоит брать с собой.

Так, по информации Белгидрометцентра, в понедельник, 17 апреля, над Беларусью будет оставаться влажная воздушная масса, поэтому местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Минимальная ночная температура по стране составит от +2 до +8°С, максимальная дневная - от +12 до +18°С.

Следующие два дня на погоду в Беларуси повлияет неустойчивая и умеренно теплая воздушная масса, благодаря чему в стране установится облачная с прояснениями погода. В частности, во вторник, 18 апреля , местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром, по прогнозам синоптиков, в отдельных районах возможен слабый туман. Ночью температура воздуха опустится до +3..+9°С, а днём воздух прогреется до +12..+18°С.

В среду, 19 апреля, также не обойдётся без кратковременных осадков и утренних туманов. Синоптики предупреждают, что в этот день местами северо-восточный, восточный умеренный ветер усилится до порывистогно. Ночью температура воздуха опустится +3..+8°С, а днём столбик термометра поднимется до+10°С по юго-западу и до +18°С по востоку страны.

Согласно предварительному прогнозу, озвученному Дмитрием Рябовым, в четверг, 20 апреля , в Беларуси сохранится облачная с прояснениями погода с кратковременными осадками в отдельных районах. Ночью будет от +4°C до +9°C, днём - от +10°C до+16°C.

В пятницу, 21 апреля , согласно прогнозам синоптиков, на большей части Беларуси температура воздух днём будет держаться в районе +14°C.

Дмитрий Рябов также озвучил предварительный прогноз на выходные, 22 и 23 апреля . По его словам, в эти дни за ситуацию в атмосфере станут отвечать атмосферные фронты с Центральной Европы.

“Пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. Влажность до 90%. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью от +5 до +10°C. Днем в субботу от +14 до +17°C, в воскресенье почти повсеместно – до +18°C”, - рассказал синоптик.