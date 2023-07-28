«Ребята, грибы пошли!» - Белорусы рассказали, где набрать полные корзинки после ливней

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Опубликовано: 28.07.2023 07:51 , Обновлено: 28.07.2023

В Беларуси всю неделю стояла дождливая погода. Заливало и юг, и север, в отдельных районах за сутки выпадало более 50 мм осадков. Это не могло не сказаться на «грибной» обстановке в стране: судя по фото- и видеоотчётам заядлых грибников, сумевших пробежаться по лесу в перерывах между ливнями, найти лисички, подосиновики, подберёзовики уже можно практически везде, даже там, где ещё на прошлой неделе стояла полнейшая сушь.

Так, на прошлой неделе, когда после долгой засухи в Беларуси только начались обильные дожди, на практически полное отсутствие грибов жаловались жители Минской, Витебской и Гродненской областей. Теперь ситуация стала выравниваться во всех регионах и фотографии «трофеев с тихой охоты» полетели со всех регионов.

Например, фото полной корзинки подосиновиков и подберёзовиков в группе ВКонтакте «Грибы: Грибные войска Беларуси» поделилась Екатерина Борисовская.

«Наконец вырвалась на разведку, проверила несколько мест, буквально пробежалась в каждом по 10 минут. Ребята, грибы пошли! Но, конечно, надо знать места», - рассказала она, уточнив, что такую корзинку ей удалось собрать буквально за 40 минут в Борисовском районе Минской области, а чистота грибов «приятно удивила».

Грибы последние два дня замечены даже в самом Минске. В тематическом чате в Telegram одна из пользовательниц поделилась фото грибных полянок в лесопарке возле речки Лошицы.

Не подкачали на этой неделе и грибники из Брестской, Гомельской и Могилёвской областей. Вот полной корзинкой лисичек поделился грибник из Пружанского района (Брестская область):

В Добрушском районе Гомельской области грибникам удалось собрать 4 кг крепких подосиновиков:

А Владимир Кашевич поделился не только фотографиями, но и видео прямо из леса в Мозырском районе (Гомельская область).

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Не зря сходили в лес в эти дни, судя по фото, и грибники из Жлобинского района Гомельской области:

Кадрами своей грибной охоты под Осиповичами (Могилёвская область) в TikTok поделилась также пользовательница под ником irysiakyz.

[link href=“https://www.tiktok.com/@irysiakyz?refer=embed” title=“@irysiakyz” target=“_blank” rel=“noopener”] @irysiakyz [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/Можно-без-слов-betloog-6880502362813761543?refer=embed” title=” Можно без слов （betloog） - 初梦” target=“_blank” rel=“noopener”] Можно без слов （betloog） - 初梦 [/link]

Грибники из-под Бобруйска (Могилёвская область) сообщили, что там сейчас в лесу «рулят лисички» и поделились красивыми фото-пруфами:

С завистью и печалью смотрят на полные корзины пока грибники Витебщины. Там, судя по сообщениям в тематических чатах и группах в соцсетях, «пока глухо», хотя особо настойчивым любителям «тихой охоты» на днях удалось снять «первых разведчиков»:

А вот «оперативной информации» от грибников Гродненщины в эти дни совсем не поступало. Видимо, как и в Витебской области, большими урожаями грибов там пока не пахнет, но не исключено, что местные жители просто не желают выдавать координаты самых грибных мест в Беларуси.

Отметим, что погода благоприятствует тому, чтобы грибной сезон набирал обороты во всех регионах, тем более, после дождливой недели запреты и ограничения на посещение лесных массивов сняли практически по всей Беларуси. По состоянию на утро 28 июля, судя по оперативной карте Минлесхоза, ограничения остались лишь в двух районах страны - в Хойникском и Брагинском районах Гомельской области.