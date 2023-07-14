«Накапливает радиацию в 3 раза больше» - В санстанции предупредили белорусов об опасности покупать эту ягоду с рук

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Опубликовано: 14.07.2023 18:28 , Обновлено: 10.07.2024

В Беларуси в самом разгаре сбор ягод и грибов. И одна из самых полезных ягод – черника. Но надо помнить и про возможный вред.

В Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья отметили, что как и другие ягоды, черника является накапливает радионуклиды. «Она накапливает цезий-137 в два – три раза больше, чем земляника, малина”, — рассказали в ведомстве.

В Беларуси начали специально обрабатывать продукты радиацией

Там напомнили, что ягоды нужно покупать только в специально разрешенных для этого местах. А у продавца должны быть документы, подтверждающие их качество и безопасность. Покупка с рук может быть чревата проблемами со здоровьем.

В санстации напомнили, что для того, чтобы определить содержание в ягодах радиации, нужно обратиться в территориальные центры гигиены и эпидемиологии, написал newgrodno.by.

Напомним, ранее мы писали о том, где белорусам дешевле закупиться сезонными ягодами:

На рынке или собрать на ферме? Посмотрели, где белорусам дешевле закупиться сезонными ягодами