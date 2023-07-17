Эпидемиологи рекомендовали белорусам обязательно кипятить воду из колодцев. И рассказали, от чего это не поможет
В Санэпдслужбе Беларуси пояснили, почему колодезную воду обязательно нужно кипятить, даже если на вкус и цвет она не вызывает у вас никаких опасений.
Кипячение сделает воду относительно безопасной, но от нитратов ее не избавит: поэтому, по словам специалистов, употреблять ее в питьевых целях нельзя.
Чтобы убедиться, что в колодце нет опасной концентрации нитратов, нужно обследование специалистов. Для этого следует обратиться в местный центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, рассказалиэпидемиологи.
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