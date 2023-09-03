Белорус решил, что его незаконно уволили за прогулы. Что решил суд?

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Опубликовано: 03.09.2023 13:02 , Обновлено: 03.09.2023

Минчанин счел, что его уволили незаконно и обратился в суд. Там рассмотрели дело и вынесли вердикт.

В заявлении суду истец указал, что в 2019 году его приняли на работу в один из театров бутафором на 0,5 ставки, а в марте 2023-го уволили за прогулы, рассказало историю белоруса информ-агентство “Минск Новости”.

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С увольнением мужчина не согласился, сославшись на то, что наниматель не обеспечивал его объемом работ. А в те дни, когда не вышел на работу, он по состоянию здоровья решал вопросы по медобследованию (в последующем мужчина действительно несколько дней был на больничном, что подтверждено документально).

Истец просил суд восстановить его на работе и взыскать с ответчика средний заработок за время вынужденного прогула.

Представители же ответчика иск не признали, пояснив, что минчанин был уволен за прогулы без уважительных причин.

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Суд, заслушав стороны, свидетелей, изучив материалы дела, пришел к выводу, что заявленные требования удовлетворению не подлежат.

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