Минчанин застрелил под Гомелем зубра и пытался скрыть тушу. Какой срок дали?

Опубликовано: 23.05.2023 18:31 , Обновлено: 23.05.2023

В Гомельской области минчанин легально охотился в Полесском заповеднике в сопровождении егеря. Однако в какой-то момент отделился от группы и вышел на стадо зубров. Мужчина зачем-то убил одного из них.

При этом лесники утверждают, что животные вели себя спокойно мне нападали. Осознав содеянное охотник попытался спрятать тушу убитого кркснокнижного животного. Но ее обнаружили на следующий день.

В итоге суд Хойникского района приговорил охотника из Минска к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на год, а также наложил на него штраф в 100 базовых величин (3700 рублей) и запретил охотится сроком 5 лет.

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Новость Телеграф