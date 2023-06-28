Когда белорусских должников могут ограничить в праве управлять автомобилем, рассказали в суде

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Опубликовано: 28.06.2023 16:30 , Обновлено: 28.06.2023

Среди мер, которыми наделены судебные исполнители, для воздействия на должников – лишение их возможности управлять транспортным средством. В суде пояснили, в каких случаях могут быть применены такие меры.

По белорусском законодательству, судебные исполнители обладают массой полномочий, позволяющими воздействовать на должников. А с принятием в январе 2021 года закона «Об изменении законов по вопросам исполнительного производства» таких полномочий стало еще больше, сообщилаБелТА.

С июля 2021 года судебные исполнители могут самостоятельно, не обращаясь в суд, ограничить право должника (в том числе и ИП) на управление механическими транспортными средствами (ТС), моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (пять лошадиных сил).

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В суде отметили, что практика показала, что зачастую должники неверно понимают эту меру и считают, что если они не скрываются от исполнителей и то, что из их зарплаты производятся удержания, то их это не касается и их не могут ограничить в праве управлять автомобилем. Это ошибочное мнение.

В ведомстве напомнили, что цель принудительного исполнения – восстановить права взыскателя. Поэтому, с точки зрения судебного исполнителя, наличие у должника возможности обслуживать свой автомобиль, покупать топливо и так далее, говорит о том, что он не принимает всех мер для погашения долга.

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Закон предусматривает всего две ситуации, когда должника не могут ограничить в праве на управление ТС:

если пользование этими правами необходимо в связи с инвалидностью;

если наличие транспортного средства – это единственное средство для получения дохода.

Второе исключение должники часто стараются использовать, чтобы у них не забирали авто. С такими ситуациями в судах сталкиваются часто. Должники устраиваются на работу на предприятия своих родственников или знакомых, специально на должности водителей или прописывают в должностных инструкциях, что они обязаны иметь водительское удостоверение.

В суде отметили, что даже будучи трудоустроенным в должности, предполагающей наличие ТС, должника могут ограничить в праве управления ТС, если сведения о его зарплате будут указывать, что эта работа не является его основным и единственным заработком.