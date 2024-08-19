"Беллегпром" предложил белорусам оставлять свои персональные данные в журналах на кассах магазинов. Зачем?

Опубликовано: 19.08.2024 15:18 , Обновлено: 25.04.2025

Госконцерн "Беллегпром" предложил покупателям фирменных магазинов предприятий оставлять в "специальных книгах" свои персональные данные, в том числе, к примеру, номер телефона. Все для того, чтобы заказать ребенку школьную форму нужного размера.

Как пояснила глава “Беллегпрома” Татьяна Лугина, если в том или ином магазине родители не нашли подходящий размер брюк, юбки или другой части школьной формы, одежду можно заказать для пошива прямо в этом магазине.

“При кассах в наших торговых объектах есть специальные книги, в которых можно оставить контактные данные и запись о том, какого размера и какой модели нужна деловая одежда”, - передало слова Лугиной агентство “Минск-Новости”. По ее словам, когда заказ выполнят, родителям сообщат об этом.

К слову, заказать можно только предметы единой школьной формы. Это та, которую создали в рамках пилотного проекта, в котором в этом году участвуют 20 столичных учреждений образования. Также пообещали возможность доставки на дом заказанной одежды.

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Ранее Telegraf.news рассказывал о ценах на эти комплекты школьной формы. Стоимость формы для девочек, к примеру, будет стартовать от 85 рублей.

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Также мы писали, что белорусский производитель одежды и белья Mark Formelle в преддверии начала учебного года выпустил свою коллекцию школьной формы. В компании заверили, что одежда уже поступила в продажу по всей стране, а цена за юбку, к примеру, начинается от 13,99 рубля.

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