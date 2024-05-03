От 85 рублей. В "Беллегпроме" озвучили цены на новую форму для школьников. Где и когда можно купить?

📷 Фото

Опубликовано: 03.05.2024 15:47 , Обновлено: 03.05.2024

Концерн "Беллегпром" к новому учебному году разработал порядка 15 комплектов одежды для школьников трех возрастных групп. Форму запланировали поставить на продажу во второй декаде июля, стоимость комплекта для девочек, к примеру, будет стартовать от 85 рублей.

Вообще, новые комплекты школьной одежды “Беллегпром” создал для эксперимента по введению единого стиля деловой одежды для учащихся. Планируется, что в нем с нового учебного года примут участие 20 школ Минска.

Как рассказали в концерне порталу Tochka.by, разработанная коллекция капсульная, то есть вещи можно сочетать между собой. К примеру, взять бомбер и надеть его вместе с брюками или юбкой. Для сочетаемости все предметы одежды выполнили в единой темно-синей цветовой гамме.

Фото: Tochka.by

В коллекцию вошли юбки, брюки, бомберы, жилеты и пиджаки. А вот сорочки, рубашки, гольфы, чулки, обувь и другие элементы школьного образа родителям придется докупать отдельно.

Кстати, на созданные модели решили не пришивать шевроны школ, которые участвуют в пилотном проекте. Все для того, чтобы любому ученику или ученице, независимо от места учебы, можно было купить понравившийся комплект.

Что по ценам

Как рассказали в “Беллегпроме”, отпускная цена комплекта из жилета и брюк для мальчика - около 100 рублей. Если же вместо жилета взять пиджак или бомбер, стоимость увеличивается до 150 - 200 рублей.

Фото: Tochka.by

Комплект из жилета и юбки для девочек, как отметили в концерне, будет стоить дешевле - примерно 85 рублей, если вместо юбки взять брюки, цена увеличится до 95 - 100 рублей. А стоимость комплекта “бомбер + юбка” - уже 130 - 150 (зависит от размера).

“Все ткани прошли испытания в аккредитованных специальных лабораториях. Проверялись на гигроскопичность, воздухопроницаемость, наличие пилинга, восстановление формы после многократных стирок и так далее”, - рассказала начальник управления координации развития трикотажной и швейной отраслей концерна “Беллегпром” Анастасия Кутищева.

Фото: Tochka.by

По ее словам, на выходе получилась ткань, которая соответствует всем требованиям технического задания, предъявляемого к детской одежде. Однако, добавила она, может произойти незначительное скатывание ткани, которое убирается при помощи специальной машинки.

Где и когда купить

Пока “Беллегпром” собирает заявки от школ на модели и размерный ряд формы. Как рассказали в концерне, в зависимости от числа заказов комплекты одежды могут поставить на продажу во второй декаде июля. Купить форму можно будет в столичном ЦУМе, для реализации этого товара там пообещали выделить отдельную площадку.

Фото: Tochka.by

Кстати, Анастасия Кутищева также рассказала, что, если родителям сложно подобрать размер школьной формы под телосложение своего ребенка, можно обратиться в фирменную сеть любого производителя “Беллегпрома” и заказать комплект необходимого размера. “Наценки за индивидуальный подход нет”, – отметила представитель концерна.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как в средней школе № 101 Минска ввели специальную форму не только для учеников, но и для учителей. «Даже стилистов приглашали. Никаких трикотажных кофточек! Только строгие костюмы и классические туфли», — рассказала в июле 2023 года заместитель директора школы Ирина Жукович.

В минской школе для учителей ввели форму. Как она выглядит?