Белгидромет продлил оранжевый уровень опасности для 2 областей Беларуси. Чего ждать?

Опубликовано: 26.10.2024 17:26 , Обновлено: 26.10.2024

Белгидромет продлил на воскресенье, 27 октября, оранжевый уровень опасности для Брестской и Гродненской областей. Посмотрели, какую погоду пообещали синоптики на этот день.

По прогнозу Белгидромета, ночью и утром 27 октября на большей части территории Брестчины и Гродненщины ожидается туман, из-за него и выписали оранжевый уровень опасности (как, к слову, и на 26 октября).

Как рассказали специалисты, погоду в этот день в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, которая сформировалась во влажной воздушной массе. В целом ожидается облачная с прояснениями погода и в основном без осадков. Но ночью местами по северу Республики, по информации Белгидромета, пройдут небольшие дожди.

Вот какую картину дали синоптики по температуре воздуха на 27 октября: ночью - +1..+7°С, днем - +9..+15°С.

Ранее Telegraf.news писал, что погода может приготовить для белорусов сюрприз в виде первого снега совсем скоро. Специалисты тематического Telegram-канала Nadvorie рассказали, когда ждать в стране “глубокий атлантический циклон”, который, возможно, и принесет эти осадки.

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Также мы рассказывали, что специалисты скорректировали долгосрочный численный прогноз средней температуры воздуха грядущей зимой. Судя по обновленным данным модели CFS E3, за аномально теплой осенью 2024 года придет такая же аномально теплая зима.

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