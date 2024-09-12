Белгидромет продлил красный уровень опасности для 2 областей Беларуси. Когда и где ждать сильные грозовые дожди?

📷 Фото

Опубликовано: 12.09.2024 19:40 , Обновлено: 12.09.2024

Белгидромет продлил на пятницу, 13 сентября, красный уровень опасности для Гомельской и Могилевской областей. А для остальной части Беларуси выписал предупреждение об оранжевом уровне опасности на этот день. Посмотрели, какая погода ждет белорусов на выходных.

Оранжевый уровень опасности Белгидромет выписал на 13 сентября из-за гроз на большей части Республики и в Минске. В то же время на Гомельщине и Могилевщине, по информации Белгидромета, в этот день сохранится “чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости)”.

Вот какой подробный прогноз погоды на пятницу и выходные дали синоптики. По их данным, 13 сентября Беларусь будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и теплой неустойчивой воздушной массы. На большей части страны пройдут грозовые дожди, в отдельных районах - сильные дожди. Ветер, по информации Белгидромета, будет в пятницу от слабого до умеренного, при грозах порывистый, днем местами сильный порывистый.

Ночью столбик термометра поднимется до +18°С , а днем температура воздуха составит +20..+26°С (по востоку Республики - до +29°С ).

Судя по данным чешского сервиса по почасовому прогнозу погоды Windy.com, днем 13 сентября наиболее интенсивные дожди затронут центральную часть Витебщины, часть Минщины, Могилевщины и Гомельщины.

А вечером осадки ожидаются на юго-западе Беларуси, в том числе на части Гродненщины.

Минчане пожаловались на смог и запах дыма. Синоптики объяснили, что происходит

В субботу, 14 сентября , по информации Белгидромета, погоду в стране будут определять атмосферные фронты, которые смещаются с юга Европы. Местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет умеренным, местами порывистым, днем в отдельных районах по юго-востоку Республики - сильным порывистым.

Вот какая температура воздуха, по прогнозу Белгидромета, ожидается в этот день: в ночные часы - +12..+17°С , дневные - +21..+28°С .

Влияние на погоду в Беларуси атмосферных фронтов сохранится также в воскресенье, 15 сентября , преимущественно по юго-западу страны. А на северо-востоке, как рассказали в Белгидромете, погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления. Преимущественно по юго-западной части Беларуси ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы.

Как и в предыдущие дни, ветер ожидается порывистый, в отдельных районах - сильный порывистый. Ночью воздух прогреется до +17°С , днем - до +28°С , на юго-западе температура составит +18..+20°С .

Ранее Telegraf.news сообщал, что 2 сентября на Минск обрушился град. По словам очевидцев, в некоторых районах столицы наблюдали только дождь, а в других — настоящие куски льда. Активные пользователи соцсетей поделились увиденным.

Минчане поделились видео «града с горошину», из-за которого встал транспорт на 50 минут