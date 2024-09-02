Минчане поделились видео "града с горошину", из-за которого встал транспорт на 50 минут

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Опубликовано: 02.09.2024 19:49 , Обновлено: 03.09.2024

В то время, как в Беларуси повсеместно проходят школьные линейки, непогода решила внести свои коррективы. Так, в понедельник после обеда на столицу обрушился град. По словам очевидцев, в некоторых районах Минска наблюдали только дождь, а в некоторых — настоящие куски льда. Как всегда, активные пользователи соцсетей не остались в стороне и поделились увиденным.

В “Минсктрансе” сообщили, что “в связи с погодными условиями” пришлось остановить движение общественного транспорта, из-за чего некоторые белорусы ждали трамваи, автобусы и троллейбусы с опозданием до 50 минут.

https://www.youtube.com/watch?v=PHBQ8qcDDZ4&t=19s

Ранее Telegraf.news писал, что синоптики Белгидромета продлили красный уровень метеоопасности, выписанный в минувшую пятницу, для Гомельской области ещё на три дня. Согласно их прогнозу, чрезвычайная пожарная опасность в регионе будет сохранятся как минимум до четверга. 5 сентября. Узнали, как будет складываться метеорологическая ситуация в остальных областях страны.

Синоптики продлили на три дня красный уровень опасности на Гомельщине из-за жары. А что в других регионах?