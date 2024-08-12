Белгидромет призвал белорусов не жаловаться на частый ветер. Как объяснил?

Опубликовано: 12.08.2024 09:43 , Обновлено: 12.08.2024

В официальном тг-канале Белгидромета появилась пояснение, почему, по мнению ведомства, белорусам "не стоит жаловаться" на резкие изменения в погоде. Нет, о штрафах тут речь не идёт. Все дело, считают в Белгидромете, в экологии.

Так, глава службы экологической информации Республиканского центра по гидрометеорологии Елена Мельник заявила, что ветер и осадки помогают очистить атмосферу.

“Нельзя забывать и о способности воздуха к самоочищению. Значительную роль в формировании уровня загрязнения атмосферного воздуха играют метеорологические условия: скорость и направление ветра, осадки. Поэтому не стоит сетовать на частую смену погоды, ведь благодаря этому мы имеем возможность дышать чистым воздухом”, - рассказала представительница белорусских синоптиков в комментарии для “Минск-Новости”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси лето 2024 года ознаменовалось проливными дождями, да ещё которые сопровождаются сильным ветром. Почему в последние годы шторма стали чаще, а количество осадков значительно выросло? Учёные изучили данные со всей Земли за последние сто лет и нашли ответ. Также исследователи дали прогноз на ближайшие годы.

Почему в Беларуси в последнее время то засуха, то льет как из ведра? Учёные рассказали, что будет дальше

Тем временем, министр чрезвычайных ситуаций Беларуси Вадим Синявский на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям 1 августа возмутился работой белорусских синоптиков и некоторых государственных органов в середине июля, когда на Гомельскую и Могилевскую области обрушился сильный шторм.

«Должного прогноза не получили» — Глава МЧС возмутился работой белорусских синоптиков и некоторых госорганов