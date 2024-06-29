Штраф — 120 рублей. В МЧС назвали водоёмы, где белорусы могут умереть из-за судорог

Опубликовано: 29.06.2024 13:10 , Обновлено: 29.06.2024

Эти водоёмы из года в год манят и привлекают тысячи жителей Беларуси. Многие не в состоянии удержаться от красивых видов, а потому едут туда не только за фотографиями "на фоне", но и за снимками "в воде". Однако МЧС снова и снова напоминает: купаться там категорически запрещено. Ни детям, ни взрослым — никому. Иначе есть вероятность не только получить штраф в размере 120 рублей, но и... погибнуть.

И имя им — Меловые карьеры. По словам представителей МЧС, за короткий период бирюзово-лазурные водоёмы стали одним из самых популярных мест летнего отдыха у белорусов. Однако спасатели каждый год напоминают: карьеры являются техническими объектами, а не туристическими, и купаться там строго запрещено.

[info_b]Меловые карьеры — это технические водоёмы, которые образовались после выработки отложений. Раньше из таких мест по всей Беларуси строительные предприятия добывали мел. После того, как его выработку прекратили, карьеры должны были рекультивировать, но не успели — огромные ямы заполнились грунтовыми водами. Бирюзовый цвет таким водоёмам придаёт большая концентрация солей калия: цвет воды может меняться от зелёного до синего в зависимости от погоды.[/info_b]

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям назвали 4 основные причины, почему в таких водоёмах купаться строго запрещено:

мел — очень лёгкая и сыпучая структура, поэтому велика опасность осыпания почвы из-под ног или падения на голову отколовшейся породы; карьеры находятся в низине, и в большинстве случаев берег представляет собой практически вертикальный спуск — это чревато внезапным падением в воду; резкий перепад глубин, который может достигать 50 метров; низкая температура воды — она может спровоцировать судороги, и как следствие — смерть.

[info_b]Согласно ст. 24.42 КоАП РБ, купание в запрещённых местах рек, озёр или иных водоёмов влечёт наложение штрафа в размере от 1 БВ до 3 БВ (до 120 белорусских рублей).[/info_b]

Также в МЧС подчеркнули, что в Республике существует около сотни мест, где можно безопасно купаться и отдыхать. Ближайшие к вам можно посмотреть на интерактивной карте, которую время от времени обновляет Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Ранее Telegraf.news писал, что Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья опубликовал свежие данные мониторинга состояния зон отдыха на белорусских водоёмах. За неделю список пляжей, на которых санитарно-эпидемиологическая служба не рекомендует купаться, разросся до 13 пунктов. Посмотрели, куда лучше не ездить в предстоящие жаркие выходные.

Эпидемиологи ограничили купание на 13 пляжах в трёх областях Беларуси. А где ввели запреты?