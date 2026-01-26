Белгидромет объявил «оранжевый» вторник. Где переохлажденные дожди, а где – опасные снегопады

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Опубликовано: 26.01.2026 14:43 , Обновлено: 26.01.2026

Белгидромет объявил на вторник, 27 января, «оранжевый» уровень опасности из-за гололеда, спровоцированного переохлажденными дождями, и гололедицы на дорогах. В одном из регионов страны к этой напасти добавятся сильные снегопады.

Судя по данным Белгидромета, десятиградусные морозы ненадолго отступили. В прогнозе на ближайшие два дня практически повсеместно фигурирует дневной плюс. Всё из-за теплой воздушной массы, поступающей с юга. Солнца она не принесёт, но хотя бы на пару дней поднимет столбики термометров выше минусовых значений везде, за исключением северных регионов, где пока ждать даже кратковременной оттепели не стоит:

на вторник, 27 января, официальные синоптики пообещали днём от -4°С до +2°С, а ночью не ниже -2..-8°С (на Брестчине и вовсе в диапазоне -1..+2°С);

на среду, 28 января, в среднем по стране -6..+1°С (ночью на Витебщине может похолодать до -8°С, а днём на Брестчине и Гомельщине - до +2..+3°С).

Однако уже в четверг, 29 января, Белгидромет спрогнозировал приход новой порции холода с севера Европы - со снегом, слабыми метелями, порывистым ветром и отсутствием даже скромного плюса на градуснике. По предварительному прогнозы, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0°С по югу до -13°С по северо-западу страны, а ночью местами по Витебщине вернутся десятиградусные морозы - до -15°С.

Впрочем, даже такому краткосрочному потеплению едва ли будут рады многие белорусы: пасмурная погода будет перемежаться малоприятными осадками - снег будет переходить в мокрый снег и дождь, во многих районах ожидается выпадение переохлажденного дождя и мороси

[inf]Переохлажденный дождь также называют замерзающим дождём. Он возникает достаточно редко, но считается одним из самых опасных видов осадков. Такой дождь возникает, когда снег тает в теплом слое атмосферы на большой высоте, превращаясь в дождь, но ещё не достигая земли попадает в неглубокий слой воздуха с температурой ниже нуля и замерзают мгновенно при соприкосновении с поверхностью.[/inf]

Судя по данным метеорадаров, такой замерзающий дождь уже начался по южной половине Беларуси и по мере продвижения очередного фронта будут распространяться практически по всей стране.

В результате повышается опасность гололёда и гололедицы - именно из-за них оранжевый уровень ввели до 21:00 27 января во всех областях Беларуси, за исключением Витебщины.

[inf]В чём разница между гололёдом и гололедицей, ранее доходчиво объяснила пресс-служба МЧС, сняв ролик с мемными котиками, который можно посмотреть по ссылке.[/inf]

Жителей Витебского региона также ждёт “оранжевый” вторник, но по другой причине. Там главной метеоопасностью в ближайшие сутки станут обильные снегопады.

В МЧС предупредили, что гололед может спровоцировать обрывы ЛЭП и нарушение электроснабжения, резко ухудшить обстановку на дорогах и привести к росту бытового травматизма, так что белорусам следует усилить бдительность в ближайшие дни и проявлять осторожность на улицах.

Кстати, именно гололёд стал одной из причин масштабного отключения электричества в США в минувшие выходные. Там после одного из сильнейших зимних штормов без света осталось порядка миллиона жителей, а под тяжестью льда ЛЭП складывались как карточные домики, а деревья ломались, как щепки.

Ущерб от ледяного шторма в США, оставившего без света миллион человек, оценили в 115 млрд долларов