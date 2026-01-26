Ущерб от ледяного шторма в США, оставившего без света миллион человек, оценили в 115 млрд долларов

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Опубликовано: 26.01.2026 10:24 , Обновлено: 26.01.2026

Мощный снежный шторм обрушился в выходные на восточные и южные штаты Америки. Помимо сильных снегопадов серьёзные проблемы создал гололёд, из-за которого то и дело обрывало обледеневшие провода ЛЭП, в результате чего почти миллион американцев остались без света. Предварительный ущерб от непогоды специалисты оценили в 115 млрд долларов.

Американские СМИ уже окрестили нынешний шторм “монстром”, а президент США Дональд Трамп назвал его историческим» и объявил режим чрезвычайного положения в связи со стихийным бедствием на федеральном уровне в ряде штатов. К концу воскресенья в таком режиме работали оперативные службы двух десятков американских штатов и в округе Колумбия.

Проблемы непогода создала американцам по всем фронтам. Сильные снегопады парализовали работу аэропортов, завалили снегом автомагистрали, где участились массовые ДТП, в ряде штатов выпал ледяной дождь, обрывая провода, из-за чего без электричества остались более миллиона человек, а из-за резкого похолодания в нескольких городах насмерть замёрзли по меньшей мере 6 человек.

Больше всего, по информации американских СМИ, на данный момент пострадали штаты Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Теннесси и Техас. Именно оттуда приходят фантастические кадры обледенелых ЛЭП и ломающихся, как спичка, деревьев, не выдерживающих веса намертво замёрзших ветвей.

А вот как выглядит после ледяного шторма маяк Гранд Хейвен на озере Мичиган, который так любят фотографировать туристы.

По предварительным оценкам экспертов портала AccuWeather, частной американской компании, занимающейся прогнозированием погоды, ущерб и экономические потери от этого зимнего шторма составят от 105 до 115 млрд долларов. Он грозит стать самым дорогостоящим стихийным бедствием для США со времен лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса.





































В сумму общего ущерба специалисты AccuWeather включили и повреждения домов и предприятий, и сбои в торговле и логистике цепочек поставок, и потери для сферы туризма, и нарушения в поставках в крупных транспортных узлах, и финансовые потери от длительных отключений электроэнергии, и повреждения инфраструктуры. Причём окончательная сумма ещё может вырасти, ведь далеко не во всех регионах уже успели оценить весь масштаб последствий стихии.