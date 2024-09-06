Белгидромет объявил красный уровень опасности на 3 дня для 2 областей Беларуси. Кому приготовиться?

Опубликовано: 06.09.2024 20:57 , Обновлено: 06.09.2024

Белгидромет объявил красный уровень опасности на 7, 8 и 9 сентября для Гомельской и Могилевской областей. Синоптики рассказали, каких температур ждать жителям данных регионов в эти дни.

Красный уровень опасности для Гомельщины и Могилевщины Белгидромет выписал из-за “чрезвычайной пожарной опасности (5-й класс)” на большей части этих областей. А вот какой подробный прогноз погоды на 7, 8 и 9 сентября дал Белгидромет.

По информации специалистов, в субботу, воскресенье и понедельник погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. В субботу, 7 сентября , ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью ветер от слабого до умеренного, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит от +6°С по северо-востоку Беларуси до +16°С по юго-западу, днем - +23 .. +29°С .

В воскресенье, 8 сентября , осадков не ожидается, при этом будет небольшая облачность. Как и в субботу, ветер умеренный, а днем местами по западной части страны - порывистый. Вот какую температуру воздуха спрогнозировал Белгидромет на этот день: в ночные часы - от +6°С по северо-востоку до +14°С по западу Республики, в дневное время суток - +23 .. +29°С .

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Также небольшая облачность ожидается в понедельник, 9 сентября . В этот день, по данным Белгидромета, будет преимущественно без осадков. Ветер умеренный, днем местами порывистый, в отдельных районах по западу Беларуси - сильный порывистый. Ночью температура воздуха составит +7 .. +14°С , днем - +24 .. +29°С .

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