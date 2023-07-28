Belavia выставила на продажу самолет. Сколько просят?

📷 Фото

Опубликовано: 28.07.2023 19:00 , Обновлено: 28.07.2023

Белорусская авиакомпания Belavia продает Boeing 737-500, выпущенный в 1996 году. Раньше самолет состоял в воздушном флоте Бразилии, потом им пользовался литовский авиаперевозчик, а с 2009 года принадлежит «Белавиа».

Начальная цена лота — 5.7 млн. бел. рублей (примерно $1.9 млн), торги пройдут 18 августа.

Самолёту больше 26 лет (старше него в парке Belavia только Боинг-Танколёт — ему почти 30 лет). После введения санкций против белорусского перевозчика в 2021 году борт отправился на хранение в Национальный аэропорт Минск, отметил автор тг-канала «ОтВинта».

Белавиа ужесточила правила провоза ручной клади и ввела цветные бирки

В объявлении о продаже говорится, что «работоспособность ДВС, узлов и агрегатов самолёта под вопросом, а при его тщательной диагностике могут быть выявлены скрытые дефекты».

Ранее Телеграф писал, что в Италии выставили на торги избу на базе Volkswagen:

Есть диван и часы с кукушкой. В Италии выставили на торги избу на базе Volkswagen. Сколько просят?

А в Гродно выставили на продажу 14-летний «Volkswagen-единорог»:

В Гродно выставили на продажу 14-летний «Volkswagen-единорог» за $25000. Что за он и почему так дорого?