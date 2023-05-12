Белавиа ужесточила правила провоза ручной клади и ввела цветные бирки

Опубликовано: 12.05.2023 14:04 , Обновлено: 31.03.2024

С 15 мая компания Belavia объявила об изменении правил провоза ручной клади. Условия ужесточили. Теперь портпледы и товары и Duty free надо будет обязательно упаковывать в ручную кладь, а не перевозить дополнительно, как разрешали раньше.

В то же время пассажирам позволили перевозить портпледы в салоне, если ручной клади совсем нет.

Также на сутках будут клеить бирки синего и зеленого цвета. Их пассажиры будут получать на регистрации или на выходе на посадку.

Синяя бирка будет означать, что это чемодан на колесах или крупная сумка. Для такого багажа будет разрешен вес не более 10 кг, габариты не должны превышать параметры 55х40х25см. Такую поклажу разрешат класть на верхних багажных полках в салонах самолётов.

Ручная кладь с зеленой биркой - это рюкзаки и дамские сумки. Норма веса для таких будет 5 кг, а габариты 40х30х10 см. Такая ручная кладь будет размещается под сиденьем впереди стоящего кресла.

“Изменения связаны не только с международными требованиями к обеспечению безопасности на борту. Также они вводятся для комфорта самих пассажиров: маркировка ручной клади позволит оптимально распределить вещи в салоне и не перегружать багажные полки”, - утверждают в “Белавиа”.