В Гродно выставили на продажу 14-летний «Volkswagen-единорог» за $25000. Что за он и почему так дорого?

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Опубликовано: 21.07.2023 18:30 , Обновлено: 21.07.2023

Девушка из Гродно переделала свой 14-летний Volkswagen Touran в единорога и разместила объявление о его продаже. За проапгрейденный минивэн просит 25 000 долларов. Автоледи встретилась с журналистом и рассказала, как появилась «переделка» и откуда такая сумма.

Хозяйка автомобиля – профессиональный скульптор и художник. Она рассказала autogrodno.by, что двухлитровый дизельный «Туран» достался по наследству: «Мама покупала его новым в 2009 году за 27 000 долларов. Это кросс-версия. Под капотом дизельный двигатель объемом два литра и мощностью 145 лошадиных сил».

Фото с сайта autogrodno.by

Девушка рассказала, как сделала из машины “единорога”. Сперва она просто покрыла «Туран» виниловыми наклейками, создав образ машины-леопарда. Так она решила спрятать некоторые места на бампере, где облупилась краска.

Фото с сайта autogrodno.by

Фото с сайта autogrodno.by

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Позже пришла идея разместить на капоте единорога, «затюнить» машину в сказочном стиле. На создание необычной скульптуры на капоте ушли четыре месяца работы и 800 рублей.

Фото с сайта autogrodno.by

Фото с сайта autogrodno.by

Фото с сайта autogrodno.by

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Идея продать автомобиль пришла к ней случайно: когда выкладывала в TikTok процесс работы с единорогом на капоте, начали поступать комментарии. В одном из них написали: «Потом он появится на av.by за $25 000». “Поэтому объявление о продаже за такую сумму было просто моим ответом на комментарий! Я даже сняла видео, как я размещаю объявление, и отправила ссылку этому пользователю”. По ее словам, после этого ролик стал вирусным и разлетелся по Сети.

На вопрос: «Сумма не поменяется?» ответила: «Со скидкой в 10 000 долларов отдам!».

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Италии выставили на торги избу на базе Volkswagen:

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