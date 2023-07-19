Есть диван и часы с кукушкой. В Италии выставили на торги избу на базе Volkswagen. Сколько просят?

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Опубликовано: 19.07.2023 21:52 , Обновлено: 20.07.2023

В Италии продают необычный VW Beetle 1970 года. Машину превратили в самоходную избушку с плитой, диваном, отделкой деревом, картинами и с часами с кукушкой.

Автомобиль переделали в Швейцарии в 1995 году. Создатели машины, которую назвали Holzhaus, хотели воспроизвести традиционное шале, для чего не только возвели на шасси «Жука» самый настоящий деревянный дом, но и снабдили его всем полагающимся содержимым, написал av.by.

Так, внутри авто есть диван, обеденный стол, кухня с газовой плитой, а также окна с занавесками и ставнями.

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Фото: Catawiki

Вместо обычного руля в машине деревянное колесо, а вместо селектора переключения передач установили перевернутую ножку из под стола. Также в салоне висят картины, есть часы с кукушкой.

Фото: Catawiki

Фото: Catawiki

Фото: Catawiki

В движение “избушку” приводит штатный для Beetle тех лет 1,6-литровый двигатель на 47 лошадиных сил, а общий пробег авто составляет 73 200 километров.

Машину построили для участия в промоутерских мероприятиях в качестве передвижной билетной кассы или бара. Ее хозяин просит за нее 30 000 евро, но предложили только 6 800.

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