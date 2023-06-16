Мошенники придумали новый способ обманывать белорусов: «попасть на деньги» можно даже «позвонив по 102»

Опубликовано: 16.06.2023 18:59 , Обновлено: 16.06.2023

Жулики модернизировали уже давно практикуемую ими схему. Стать жертвой мошенников можно даже позвонив в «милицию». В милиции рассказали, что на этот раз придумали злоумышленники.

В милицию обратилась женщина. Она сообщила, что стала жертвой мошенников, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

На этот раз жулики придумали новый способ обмана. Сперва мошенники действовали по старой схеме: позвонили женщине и сообщили, что кто-то пытается, используя ее персональные данные, оформить в банке кредит. Женщина засомневалась и не поверила.

Тогда мошенники, используя приложение удаленного доступа (им удалось уговорили потерпевшую его установить), записали в телефоне у женщины необходимый им номер телефона под именем «102», после чего позвонили еще раз и предложили для уточнения информации перезвонить на линию «102», чтобы женщина сама убедилась, что ей говорят правду.

Потерпевшая набрала у себя в телефоне «102» и вызов пошел на номер, который указали мошенники. А там, уже подготовленный «специалист» подтвердил информацию и продолжил обманывать женщину. В результате она перевела на счет мошенников 1500 евро и около 1500 рублей.

Ранее Телеграф писал о том, что в МВД рассказали, как вейпы могут довести белорусских подростков до тюрьмы:

В МВД рассказали, как вейпы могут довести белорусских подростков до тюрьмы — «Схема следующая»