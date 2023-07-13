В Беларуси появились "работодатели", которые, вместо зарплаты, забирают деньги. Что нужно знать?
В Беларуси набирает популярность новая схема мошенничества, когда "работодатели" выманивают у людей деньги. Об этом предупредили в Банке БелВЭБ и рассказали, как не дать себя обмануть.
Мошенники работают следующим образом:
- размещают объявления с вакансиями на интернет-площадках (наиболее популярен «Куфар»);
- после обращения потенциального соискателя общение переходит в мессенджеры (напримерв Telegram) — там обсуждают условия работы и заработную плату;
- в случае согласия «работодатель» требует заполнить анкету “для отдела кадров”.
Как предупредили специалисты, на последнем этапе «происходит разглашение персональных данных для дальнейшего хищения денег».
Вам также могут предложить:
- зарегистрироваться в личном кабинете и установить программу доступа на свой телефон (например, LiveTex, AnyDesk, RustDesk);
- предоставить конфиденциальные данные при общении с чат-ботами, а также реквизиты банковской карты якобы для передачи в бухгалтерию.
Цель таких “работодателей” — получить ваши персональные данные, удаленный доступ к устройству, и завладеть реквизитами платежных инструментов.
Чтобы не быть обманутым и не потерять деньги, эксперты посоветовали:
- перепроверять информацию о работодателе через разные источники;
- не доверять HR-менеджерам, работающим через социальные сети/мессенджеры;
- не устанавливать на свои устройства приложения по их просьбе;
- не переходите по ссылкам;
- не сообщать персональные данные и реквизиты платежных инструментов.
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