В Беларуси появились "работодатели", которые, вместо зарплаты, забирают деньги. Что нужно знать?

Опубликовано: 13.07.2023 14:22 , Обновлено: 13.07.2023

В Беларуси набирает популярность новая схема мошенничества, когда "работодатели" выманивают у людей деньги. Об этом предупредили в Банке БелВЭБ и рассказали, как не дать себя обмануть.

Мошенники работают следующим образом:

размещают объявления с вакансиями на интернет-площадках (наиболее популярен «Куфар»);

после обращения потенциального соискателя общение переходит в мессенджеры (напримерв Telegram) — там обсуждают условия работы и заработную плату;

в случае согласия «работодатель» требует заполнить анкету “для отдела кадров”.

Как предупредили специалисты, на последнем этапе «происходит разглашение персональных данных для дальнейшего хищения денег».

Вам также могут предложить:

зарегистрироваться в личном кабинете и установить программу доступа на свой телефон (например, LiveTex, AnyDesk, RustDesk);

предоставить конфиденциальные данные при общении с чат-ботами, а также реквизиты банковской карты якобы для передачи в бухгалтерию.

Цель таких “работодателей” — получить ваши персональные данные, удаленный доступ к устройству, и завладеть реквизитами платежных инструментов.

Чтобы не быть обманутым и не потерять деньги, эксперты посоветовали:

перепроверять информацию о работодателе через разные источники;

не доверять HR-менеджерам, работающим через социальные сети/мессенджеры;

не устанавливать на свои устройства приложения по их просьбе;

не переходите по ссылкам;

не сообщать персональные данные и реквизиты платежных инструментов.

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