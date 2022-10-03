Беларусь полностью готова к отопительному сезону — Минэнерго

Опубликовано: 03.10.2022 08:00 , Обновлено: 02.10.2022

Заместитель министра энергетики Беларуси Денис Мороз 2 октября объявил, что энергосистема полностью готова к отопительному сезону.

По его словам, в течение года работники отрасли:

отремонтировали более 100 штук электротехнического и теплотехнического оборудования;

заменили 157 км теплотрасс;

создали запас топочного мазута в объеме 304 тыс. тонн;

проверили работу более 180 передвижных дизельных электростанций. Их должны задействовать в случае аварий из-за резкого изменения погоды.

Денис Мороз

Кроме того, Мороз рассказал, что средствами защиты, инвентарем и транспортом (в том числе высокой проходимости) укомплектовали около 1400 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад, в которые входят более 5 тысяч человек.

«Я уверен, что мы не замерзнем», — сказал замминистра.

Напомним, что отопление в Беларуси начали включать с 19 сентября. Сначала — в объектах первой категории: детских садах, школах, медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, а также в гостиницах и библиотеках.

В Беларуси в некоторых регионах уже начали включать отопление

А в минские квартиры тепло начали подавать с 28 сентября. При этом, в ЖКХ предупредили, что до квартир оно дойдет не сразу, а в в течение 10 дней. Все потому что, по словам специалистов, нужно «наладить бесперебойную работу систем».

Кстати, есть несколько способ узнать, когда включат отопление именно в вашем доме. Например, написать боту «Моя Республика» (@bel115robot) в телеграм-канале. О других читайте по ссылке:

В Минске начали включать отопление в квартирах. Вот способы узнать, когда дадут тепло в ваш дом

Кстати, ранее Телеграф писал, что в одном из многоэтажных домов в столичном комплексе «Минск-Мир» утром 28 сентября начался настоящий потоп. Местные жители сразу связали это с началом отопительного сезона, потому что такое видели не первый раз. В случившемся разбирались сотрудники ЖКХ. Они сообщили о причинах затопления, и рассказали, кто виноват.

В минской многоэтажке после включения отопления начался потоп. В ЖКХ рассказали, кто за это ответит