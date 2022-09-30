В минской многоэтажке после включения отопления начался потоп. В ЖКХ рассказали, кто за это ответит

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Опубликовано: 30.09.2022 07:50 , Обновлено: 29.09.2022

В одном из многоэтажных домов в столичном комплексе «Минск-Мир» утром 28 сентября начался настоящий потоп. Местные жители сразу связали это с началом отопительного сезона, потому что такое видели не первый раз. В случившемся разбирались сотрудники ЖКХ. Они сообщили о причинах затопления, и рассказали, кто виноват.

О произошедшем в доме по улице Брилевская,35 очевидцы рассказали изданию Onliner. А также прислали видео.

Сначала в местных чатах появилось сообщение: «У кого-то потоп». На потоки воды обратили внимание даже жители соседних домов. Например, Дмитрий сразу позвонил в обслуживающую организацию, так как увидел воду, текущую прямо по фасаду здания.

Позже в ЖКХ Октябрьского района заявили, что при запуске отопления произошло залитие 10 этажей жилого дома. там утверждают, что причиной стала некачественная установка отопительных приборов после проведения косметического ремонта в одной из квартир. А виновником признали владельца квартиры, где произошла авария.

«В соответствии с законодательством возмещение ущерба вследствие залития будет осуществляться за счет средств виновной стороны — собственника квартиры, выполнившего некачественную установку отопительного прибора», — сказали в ЖКХ.

Там посоветовали жителям проверять качество выполненных работ в системах холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления.

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