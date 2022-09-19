В Беларуси в некоторых регионах уже начали включать отопление

Опубликовано: 19.09.2022 15:01 , Обновлено: 19.09.2022

С 19 сентября отопительный сезон начали в Минской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома со ссылкой на генерального директора ЖКХ региона Юрия Кукашука.

Там отметили, что сначала отопление включат в объектах первой категории: детских садах, школах, медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, а также в гостиницах и библиотеках.

[info_b]Напомним, что обычно отопление включают, когда среднесуточная температура 5 суток подряд составляет +10 градусов и ниже. Кроме того, местные исполнительные и распорядительные органы сами могут назначать отопительный сезон открытым.[/info_b]

При этом ранее первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило спрогнозировал, что отопительный сезон в 2022 году в Беларуси начнется после 1 октября. Но добавил, что у Брестской, Гомельской областей и Минска уже «100% паспортов готовности жилищного фонда к зиме».

Новость Телеграф