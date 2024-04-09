Беларусь накрыло облако пыли из Сахары. Чем опасно?

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Опубликовано: 09.04.2024 15:16 , Обновлено: 09.04.2024

Во вторник, 9 апреля, до Беларуси добралось пылевое облако из пустыни Сахара, которое начало постепенно накрывать Европу ещё в прошлые выходные. По данным Службы мониторинга атмосферы программы "Коперник" (CAMS), крупномасштабный перенос пыли с Африканского континента на территорию Европы начался 6 апреля. Узнали, для кого из белорусов она может представлять опасность.

По данным телеграм-канала Nadvorie, африканская пыль уже добралась до стран Балтии и севера Беларуси. Заметить её в атмосфере можно даже невооружённым глазом - по словам специалистов, на высокую концентрацию твёрдых частиц в воздухе указывает насыщенный оранжевый цвет, в который окрашивается небо на закате и рассвете.

“По карте видно, что большая часть пыли переносится ветром в средних слоях (уровень 700 гПа ~3 км) атмосферы. По прогнозу пыль над нами будет ещё пару дней”, - предупредили авторы телеграм-канала.

По данным CAMS, пылевой шлейф из Сахары уже прошел через большую часть Пиренейского полуострова и к понедельнику, 8 апреля, достиг юго-востока Франции, Германии и Скандинавии.

“Ежедневные максимальные значения PM10, согласно данным CAMS, указывают на значительные концентрации на уровне поверхности, которые превышают средний 24-часовой порог воздействия в 50 мкг/м3 в некоторых затронутых регионах”, - сообщили европейские метеорологи.

По словам старшего научного сотрудника CAMS Марка Паррингтона, это уже третий масштабный вынос пыли с территории Сахары за последние две недели. Распространение шлейфа на обширные территории европейского континента, по его словам, обусловлено существенным потеплением в Западной Европе в последние дни и “изменениями в характере атмосферной циркуляции”.

Для кого представляет опасность пылевое облако из Сахары?

Помимо визуальных последствий подобного пылевого переноса - “мутное”, словно затянутое облаками небо и оседание пыли на поверхности земли, включая автомобили и окна жилых домов, данное атмосферное явление, по словам специалистов, может представлять серьёзную опасность для здоровья людей.

Многие европейские страны на днях констатировали резкое ухудшение качества воздуха и призвали своих граждан, в особенности детей и пожилых людей, надевать на улице маски до тех пор, пока пыль остается в воздухе.

В Беларуси приход пылевого облака из Сахары пришёлся на период сухой и необычайно тёплой для начала апреля погоды. По прогнозам Белгидромета, в ближайшие два дня в стране не ожидается существенных осадков, а в среду, 10 апреля , в отдельных районах температура воздуха поднимется до летних +21..+27°С.

Кроме того, такие условия погодные наложились на пиковый период цветения берёзы в нашем регионе. По данным телеграм-канала Nadvorie, содержание берёзовой пыльцы в воздухе в ближайшие три дня превысит 500 μг/м³. А поскольку березовая пыльца — сильнейший аллерген, вкупе с африканской пылью она составит крайне опасную смесь для тех, кто страдает от астмы и сезонного поллиноза.

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