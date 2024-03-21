В Европе зацвела берёза. Когда самый сильный растительный аллерген появится в Беларуси?

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Опубликовано: 21.03.2024 13:20 , Обновлено: 21.03.2024

Во многих странах Западной Европы метеорологи на этой неделе зафиксировали высокие концентрации пыльцы ольхи и берёзы, которые там уже успели распустить свои "серёжки". И пока одни умиляются верным признакам наступившей весны, другие готовятся к сезонному "бою" - ведь пыльца берёзы и ольхи - в числе самых агрессивных и распространенных аллергенов. Узнали, когда к сезону аллергии готовиться белорусам.

Поскольку весна в этому году ранняя, то и пика весеннего поллиноза, вероятно, следует ждать раньше обычного. Так, в Европе берёза уже “бурно цветёт”, сообщили авторы телеграм-канала о погоде «Надвор’е» и показали метеокарты, на которых показана территория, на которую уже распространилась опасная для аллергиков пыльца.

Судя по прогнозам специалистов, погода в ближайшее время будет благоприятной для начала цветения берёзы и в Беларуси. По их расчётам, уже в конце этой недели процесс начнётся в западных районах страны, хотя концентрации пыльцы в воздухе пока не будут достигать опасного уровня.

Об этом же говорят и данные системы комплексного моделирования состава атмосферы Финского метеорологического института. По их прогнозу, в понедельник, 25 марта , юго-запад Беларуси - Брестскую, а частично и Гродненскую, Гомельскую и Минскую области - накроет пыльцой. Впрочем, и данный источник пока не предрекает критических концентраций берёзовой пыльцы не предрекает.

Концентрация пыльцы берёзы в воздухе

А вот концентрация пыльцы ольхи, которую также относят к числу сильных аллергенов, судя по прогнозу Финского метеоинститута, может достичь потенциально опасных концентраций в Гомельской области уже в эту пятницу, 22 марта .

Концентрация пыльцы ольхи в воздухе

Как спасаться аллергикам от пыльцы?

Людям, у которых есть выявленная аллергия на пыльцу растений, врачи рекомендуют не увлекаться “народными средствами”, а лечить поллиноз (именно так медики называют этот сезонный недуг) с помощью проверенных временем лекарств - антигистаминных препаратов, которые отпускаются без рецепта и снижают местные проявления аллергии, или местных глюкокортикостероидов.

Впрочем, некоторые полезные “народные методы” можно в сезон повышенной концентрации пыльцы в воздухе применять для того, чтобы облегчить себе жизнь. Для этого аллергикам следует пересмотреть свой привычный уклад.Как именно - Телеграф рассказывал ранее.

Как аллергикам пережить весенний поллиноз? А без таблеток можно? Объяснил врач