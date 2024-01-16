Беларусь накрыли метели. Дорожники рассказали, как быстро уберут снег

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Опубликовано: 16.01.2024 10:28 , Обновлено: 16.01.2024

В новом году снегопады в Беларуси – явление очень частое. А на 16 января Белгидромет и МЧС так и вовсе объявили оранжевый уровень опасности: обильный снегопад, метели, сильный ветер. В какие сроки дорожные службы должны выполнять работы по очистке улиц от снега? Почему это происходит не моментально, как, вероятно, хотелось бы водителям и пешеходам? Рассказал специалист.

«Люди должны понимать, если снег выпал, то через час техника не придет его убирать. По регламенту все должно быть убрано в течение 12-16 часов с момента окончания снегопада», – пояснилначальник отдела содержания дорожной сети и безопасности дорожного движения КУП «Минскоблдорстрой» Валентин Вовченко.

На предприятии работаеткруглосуточная диспетчерская службы, куда граждане могут обратиться по поводу очистки дорог в Минской области от снега или гололеда: 80173203936, 8-044-5694269.

«Что касается вопроса, ждать или не ждать, когда очистят снег на дорогах в дальних деревнях и поселках – надо ждать. В каждый отдаленный участок техника придет, но люди должны понимать, что есть директивные сроки. Если снег пошел, это не означает, что через час или два придет снегоуборочная техника. То есть порядка 12 часов у дорожников Минской области есть. Любой звонок в нашу диспетчерскую службу передается в ближайший филиал, на обслуживании которой находится та или иная деревня или населенный пункт. Специально туда по первому звонку техника не поедет, но если внештатная ситуация, в обязательном порядке идут на помощь», – рассказал специалист.

О ситуации с очисткой от снега и гололеда республиканских дорог также можно сообщить по единому номеру 125.

Снегопады, ДТП и европротокол

По словамзаместителя начальника управления ГАИ ГУВД Мингориспокома Дениса Ливановича, по результатам прошедших в ноябре-декабре в Минске снегопадов, количество ДТП не возросло.

«Резкого изменения в дорожной обстановке не было, нет и пострадавших граждан. Но стоит учитывать, что по причине снегопада и гололеда происходят мелкие ДТП с наездом на впереди идущий транспорт. Это те ДТП, на которые не привлекаются сотрудники ГАИ, а автовладельцы разбираются между собой по страховому случаю с применением европротоколов до 800 евро».

Как отметил представитель УГАИ, причиной таких мелких ДТП является беспечность водителей, которые не учитывают особенности вождения в сложных погодных условиях, и призвал автовладельцев в снегопады не использовать личный транспорт, а передвигаться по городу в общественном транспорте, в том числе на метро.

Денис Ливанович, также призвал водителей частных и коммерческих машин не мешать уборке снега, не парковать машины на длительный период на обочинах, а также убирать снег вокруг машин во дворах.

К слову, с снегу застревают даже снегоуборочные машины.

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Снег во вторник, 16 января, идет на большей части республики. И, по прогнозам синоптиков, будет идти весь день.

Например, недалеко от Гродно на трассе М6 машины даже занесло в кювет.

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Песко-соляная смесь станет менее агрессивной?

Каждый год дорожники докладывают, сколько песчаной и песчано-соляной смеси заготовлено на зиму, и каждый год граждане жалуются на агрессивность этих смесей для обуви и машин.

Национальная академия наук разработала пилотный проект, который призван смягчить агрессивное воздействие соляной смеси, сообщилзамгендиректора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Артем Ганчар.

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«НАН Беларуси был разработан ингибитор для галита марки А, который на 30-40% снизит агрессивное воздействие соляной смеси. У нас уже заключены договоры с БелдорНИИ и Институтом экспериментальной ботаники НАН. Мы хотим посмотреть, как эта соляная смесь с ингибитором будет влиять не только на обувь, но и на железобетонные изделия, зеленые насаждения», рассказал Ганчар. Сейчас эта смесь опробируется в Минске на улицах Свердлова и Ульяновской.

Ранее Телеграф писал, что на вторник, 16 января, синоптики в Беларуси спрогнозировали снежную, ветреную погоду, усиление ветра до 15-20 м/с. Из-за чего Белгидромет и МЧС объявили оранжевый уровень опасности.

МЧС объявило в Беларуси оранжевый уровень опасности на 16 января. Где готовиться к шторму?