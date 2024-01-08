«А вы сами мазали?» – Специалисты рассказали, можно ли отсудить деньги у дорожников за испорченную солью обувь
Зимой дорожное и тротуарное покрытие посыпают специальной песко-соляной смесью – чтобы не скользили колеса и подошвы. Но у такой посыпки есть один минус: некоторые виды обуви она может повредить – ничего не поделаешь, это ведь соль. Но здесь возникает законный вопрос: можно ли вернуть деньги за испорченную обувь – отсудить у дорожных служб?
Можно попробовать, но, скорее всего, попытка окажется провальной, рассудил юрист Виктор Лещенко:
«Собрать доказательную базу того, что именно действия коммунальщиков или дорожников привели к порче обуви, возможно, пожалуй, только в теории».
Такого же мнения и адвокат Минской областной коллегии адвокатов Александр Сенько. Он уверен, что при обычных условиях вероятность положительного исхода таких требований невелика:
«В суде по гражданским исковым спорам каждая сторона, включая истца, обязана доказать факты, на которые ссылается, как на основание своих требований или возражений. В данном же случае необходимо установить достоверными и достаточными доказательства, что именно реагенты солевого покрытия тротуара (иного дорожного покрытия), появившиеся на нем из-за действий дорожных служб, стали причиной повреждения обуви».
По словам специалиста, имеет значение и место, где возникли причины повреждения.
И еще одно немаловажное обстоятельство, уже в отношении самого истца. В продаже много сезонных средств ухода за обувью, и суд может учитывать использование (или неиспользование) истцом таких средств. Так что, вполне могут задать встречный вопрос: мазали ли вы свою обувь подходящими средствами и в достаточной ли мере.
К слову, в Академии наук разработали «менее агрессивную соляную смесь» – на 30-40 процентов. Началось тестирование ее воздействия, причем, не только на обувь, но и на железобетонные изделия и зеленые насаждения. Результаты пообещали обнародовать в конце лета 2024 года.
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