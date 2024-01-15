МЧС объявило в Беларуси оранжевый уровень опасности на 16 января. Где готовиться к шторму?

Опубликовано: 15.01.2024 13:40 , Обновлено: 16.01.2024

На вторник, 16 января, синоптики в Беларуси спрогнозировали снежную, ветреную погоду, усиление ветра до 15-20 м/с. Из-за чего Белгидромет и МЧС объявили оранжевый уровень опасности. Чего конкретно ждать нам в ближайшие дни?

МЧС, с погодной ссылкой на Белгидромет, предупредило об опасности 16 января:

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач,

нарушение электроснабжения,

повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений,

падение деревьев,

затруднение движения транспорта,

увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий,

риск травматизма.

Какой погоды ждать в ближайшие дни?

По информации синоптиков, 16 и 17 января в республике будут снежными и ветреными днями.

16 января атмосферные фронты со Скандинавии установят в республике холодную неустойчивую погоду, сообщил погодный портал. Будет облачно с прояснениями. На большей части Беларуси пройдет снег, местами с метелью. Гололедица сохранится. Так же как и сильный ветер – до 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет -3..-8°С. К вечеру пообещали похолодание.

17 января, по данным синоптиков, сохранится влияние той же самой холодной неустойчивой воздушной массы. Облачно с прояснениями. Снег пообещали, но небольшой и кратковременный. Конечно, гололедица. Как ожидают, ветер будет усиливаться до порывистого. А вот температура сильно понизится ночью: до -19°С. Днем же снова потеплеет: -1..-8°С.

Ранее Телеграф писал, что организации жилищно-коммунального хозяйства, а также местные исполкомы Витебской области недавно подверглись тщательным проверкам прокуратуры. Причиной проверок стали участившиеся случаи гололедных травм в регионе: за непродолжительный период после резкого похолодания там зафиксировали более 1200 пострадавших.

В Витебской области проблемой гололедицы занялась прокуратура. Где выявили «опасные для жизни объекты»?