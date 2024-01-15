МЧС объявило в Беларуси оранжевый уровень опасности на 16 января. Где готовиться к шторму?
На вторник, 16 января, синоптики в Беларуси спрогнозировали снежную, ветреную погоду, усиление ветра до 15-20 м/с. Из-за чего Белгидромет и МЧС объявили оранжевый уровень опасности. Чего конкретно ждать нам в ближайшие дни?
МЧС, с погодной ссылкой на Белгидромет, предупредило об опасности 16 января:
- повреждение (обрыв) линий связи и электропередач,
- нарушение электроснабжения,
- повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений,
- падение деревьев,
- затруднение движения транспорта,
- увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий,
- риск травматизма.
Какой погоды ждать в ближайшие дни?
По информации синоптиков, 16 и 17 января в республике будут снежными и ветреными днями.
16 января атмосферные фронты со Скандинавии установят в республике холодную неустойчивую погоду, сообщил погодный портал. Будет облачно с прояснениями. На большей части Беларуси пройдет снег, местами с метелью. Гололедица сохранится. Так же как и сильный ветер – до 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет -3..-8°С. К вечеру пообещали похолодание.
17 января, по данным синоптиков, сохранится влияние той же самой холодной неустойчивой воздушной массы. Облачно с прояснениями. Снег пообещали, но небольшой и кратковременный. Конечно, гололедица. Как ожидают, ветер будет усиливаться до порывистого. А вот температура сильно понизится ночью: до -19°С. Днем же снова потеплеет: -1..-8°С.
Ранее Телеграф писал, что организации жилищно-коммунального хозяйства, а также местные исполкомы Витебской области недавно подверглись тщательным проверкам прокуратуры. Причиной проверок стали участившиеся случаи гололедных травм в регионе: за непродолжительный период после резкого похолодания там зафиксировали более 1200 пострадавших.
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