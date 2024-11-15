Беларусь и Филиппины отменили визы. Но не для всех

Опубликовано: 15.11.2024 20:09 , Обновлено: 15.11.2024

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что глава ведомства Максим Рыженков и посол Филиппин в РФ (по совместительству и в Беларуси) Игорь Гарлит Байлен подписали соглашение о безвизе. Правда, речь идёт только о владельцах дипломатических и служебных паспортов.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что стороны “продолжают переговоры” о том, чтобы “упростить” визовые правила и для владельцев обычных паспортов, в том числе рассчитывая на развитие туризма. Однако как скоро это произойдёт, в МИД не уточнили и никаких конкретных подробностей не привели.

В министерстве лишь подчеркнули, что для Беларуси Филиппины – одно из ключевых государств “дальней дуги” и что Минск и Манила якобы обсуждают, как “увеличить двусторонний товарооборот”. При этом в МИД Беларуси заверили, что “переговоры идут как на правительственном уровне, так и между бизнес-объединениями”.

Ранее Telegraf.news писал, что Беларусь и Вьетнам ввели безвизовый режим. Ожидается, что теперь граждане двух стран могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территорий той или другой страны на протяжении 30 дней. При этом общая продолжительность пребывания в Беларуси или Вьетнаме не должна превышать 90 дней в году.

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Кроме того, мы рассказывали, что Министерство иностранных дел Польши предложило изменить систему выдачи национальных виз иностранцам. В законопроекте, которое было вынесено на рассмотрение польского правительства, речь идёт о студенческих визах, временных видах на жительство (ВНЖ), а также рабочих визах и разрешениях на работу.

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Также мы писали о том, что обладатели редчайшего в мире паспорта являются избранными представителями так называемого «негосударственного субъекта международного права». Что это значит и кто может стать обладателем такого документа? Сейчас он есть только у 500 человек. Рассказываем, что известно.

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