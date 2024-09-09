Польша отменила предварительную регистрацию на визы для одной категории белорусов
Визовые центры компании VFS Global, которые занимаются оформлением польских виз, упростила условия подачи документов на визы для одной категории граждан Беларуси. Новые правила заработали уже с понедельника, 9 сентября.
Как сообщили в компании, теперь во всех Визовых центрах Польши для того, чтобы подать документы на визу не нужно будет предварительно регистрироваться белорусам старше 60 лет. Там уточнили, что речь идёт о случаях, когда визу оформляют по приглашению от детей и внуков. Этот документ должен быть оформлен официально и заверен в воеводстве.
Тем не менее, в VFS Global подчеркнули, что несмотря на упрощение процедуры, заявителям необходимо по-прежнему учитывать территориальную юрисдикцию консульств, в которые обращаются заявители.
Напомним, отдельную регистрацию для белорусов старше 60 лет в польских визовых центрах ввели в мае этого года.
В визовых центрах Польши добавили отдельную регистрацию для одной категории белорусов
Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство иностранных дел Польши предложило изменить систему выдачи национальных виз иностранцам. В законопроекте, которое было вынесено на рассмотрение польского правительства, речь идёт о студенческих визах, временных видах на жительство (ВНЖ), а также рабочих визах и разрешениях на работу.
МИД Польши предложил ужесточить условия выдачи некоторых виз и ВНЖ. Когда от белорусов потребуют знание польского на уровне В2?