Польша отменила предварительную регистрацию на визы для одной категории белорусов

Опубликовано: 09.09.2024 14:22 , Обновлено: 09.09.2024

Визовые центры компании VFS Global, которые занимаются оформлением польских виз, упростила условия подачи документов на визы для одной категории граждан Беларуси. Новые правила заработали уже с понедельника, 9 сентября.

Как сообщили в компании, теперь во всех Визовых центрах Польши для того, чтобы подать документы на визу не нужно будет предварительно регистрироваться белорусам старше 60 лет. Там уточнили, что речь идёт о случаях, когда визу оформляют по приглашению от детей и внуков. Этот документ должен быть оформлен официально и заверен в воеводстве.

Тем не менее, в VFS Global подчеркнули, что несмотря на упрощение процедуры, заявителям необходимо по-прежнему учитывать территориальную юрисдикцию консульств, в которые обращаются заявители.

Напомним, отдельную регистрацию для белорусов старше 60 лет в польских визовых центрах ввели в мае этого года.

В визовых центрах Польши добавили отдельную регистрацию для одной категории белорусов

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство иностранных дел Польши предложило изменить систему выдачи национальных виз иностранцам. В законопроекте, которое было вынесено на рассмотрение польского правительства, речь идёт о студенческих визах, временных видах на жительство (ВНЖ), а также рабочих визах и разрешениях на работу.

МИД Польши предложил ужесточить условия выдачи некоторых виз и ВНЖ. Когда от белорусов потребуют знание польского на уровне В2?