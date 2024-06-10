А вы знаете, какой паспорт самый редкий в мире? Этот есть только у 500 человек

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Опубликовано: 10.06.2024 10:23 , Обновлено: 10.06.2024

Обладатели редчайшего в мире паспорта являются избранными представителями так называемого «негосударственного субъекта международного права». Что это значит и кто может стать обладателем такого документа? Сейчас он есть только у 500 человек. Рассказываем, что известно.

Когда кто-то слышит о самом редком паспорте в мире, большинство, вероятно, думает о какой-то особенно маленькой стране. Однако в данном случае это не «реальное» государство, которое выдает своим гражданам документ. Тем не менее, по нему можно въехать в более чем 100 стран без дополнительной визы.

Итак, самый редкий паспорт в мире выдается Суверенным Мальтийским орденом.

Вы, наверное, знаете, что Суверенный Мальтийский орден - это римско-католический религиозный орден. Согласно официальному сайту, это самый древний «орден сестер милосердия в христианстве». Истоки братства восходят к хоспису, основанному в Иерусалиме в 1048 году, а «первые рыцари с Запада» вступили в братство в 1099 году. Орден был признан Папой Римским в 1113 году. Сегодня он работает в основном как организация помощи и поддерживает дипломатические отношения со 113 странами.

[info_b] «Мы обеспечиваем оперативную медицинскую и гуманитарную помощь жертвам конфликтов или стихийных бедствий. Мы управляем больницами, службами скорой помощи, медицинскими центрами, домами для престарелых и инвалидов, бесплатными столовыми и пунктами первой помощи», — объяснял президент Ордена Петри Тестаферрата.[/info_b]

Его название не случайно. «Суверенный» Мальтийский орден считается суверенным субъектом международного права. У него есть своя конституция и, кстати, свои автомобильные марки и номерные знаки - хотя собственного наземного транспорта у него нет. С 1798 года у Ордена нет резиденции на Мальте, а с 1869 года он имеет экстерриториальный статус. Тем не менее он выпускает свой собственный паспорт, хотя и не в больших количествах.

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Кто получает редкий документ?

Этот светский религиозный орден насчитывает около 13 000 членов по всему миру. Однако не все они получают багровый документ с гербом и золотыми буквами, напечатанными на нем. Кстати, на нем написано «Ordre Souverain Militaire de Malte» (в переводе с французского: «Суверенный военный Мальтийский орден»).

«В настоящее время в обращении находится около 500 дипломатических паспортов Суверенного Военного Ордена Мальты», - сказано на сайте.

По данным сайта, документы выдают только членам Суверенного совета и главам дипломатических миссий, а также членам их семей. Исключением из этого правила, являются несколько высокопоставленных лиц, которым поручили особые задания, и те, кто занимается важной деятельностью в Великом Магистериуме.

Однако, как пояснил Суверенный Мальтийский Орден, он выдает второй тип паспорта. В настоящее время их используется всего 50. Речь идет о так называемых служебных паспортах для гуманитарного персонала Мальтийского ордена. Они также выдаются чиновникам, работающим на орден в опасных районах.

Кстати, бывший директор по связям с общественностью Ордена Эухенио Айрольди ди Роббиате рассказал CNN, что может быть забавно наблюдать за реакцией таможенников, когда они видят паспорт.

«Они, вероятно, никогда не видели его раньше. Однажды, когда я прибыл в аэропорт Бангкока, толпа служащих на паспортном контроле хотела увидеть мой редкий паспорт и сделать с ним селфи», — рассказал он.

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Насколько он мощный?

Согласно информации на сайте, и дипломатические, и служебные паспорта Суверенного Мальтийского ордена с 2005 года являются биометрическими и, следовательно, соответствуют стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Что касается вопроса о силе, то оба вида самого редкого в мире паспорта имеют показатели выше среднего. Индекс паспортов Henley & Partners также показал, что среднее количество стран, в которые можно путешествовать без дополнительной визы по международному паспорту, составляет 111. В 2006 году этот показатель был значительно ниже - 58.

При этом, паспорт Ордена принимают в качестве въездного документа всеми 113 странами, с которыми он имеет дипломатические отношения.

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