Аварийные выпуски и новый коллектор. В мэрии Минска рассказали, как решили бороться с «потопами»

Опубликовано: 22.07.2025 11:05 , Обновлено: 22.07.2025

В столичной мэрии назвали причину подтоплений в городе во время летних ливней и рассказали, что планируют изменить, чтобы не допустить повторения "потопов", подобных тем, с которыми столкнулись минчане на прошлой неделе.

В понедельник, 21 июля, в Мингорисполкоме провели оперативное совещание, на котором в числе прочего обсуждалась и проблема подтоплений улиц во время летних ливней, которые в этом году стали частыми явлениями в столичном регионе, да и по всей Беларуси в целом. Для уменьшения последствий ливней городские власти ещё в прошлом году разработали специальный план реагирования на чрезвычайные ситуации под названием “Посейдон”.

Заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО “Горремавтодор Мингорисполкома” Артем Ганчар назвал основной причинной подтоплений в Минске 10 и 15 июля “выпадение высокоинтенсивных осадков редкой повторяемости”: до 45 мм при месячной норме в 98 мм. При этом Ганчар признал, что коммунальные службы знают о “типичных местах”, в которых чаще всего случаются подтопления. Именно на них и ориентирован план “Посейдон” - туда в первую очередь направляют спецтехнику и дополнительные силы ЖКХ во время ливней. Однако решить проблему переполненных коллекторов это не может.

“Надо понимать, что когда коллектора дождевой канализации переполнены есть период времени, до того, как они начнут освобождаться и пойдёт плановое схождение воды”, - прокомментировал чиновник кадры затопленных городских улиц, которые во время прошедших ливней на какой-то период превратились в настоящие реки.

Чтобы исправить ситуацию, в настоящее время городские власти реализуют 2 проекта. Так, обустраивается коллектор на участке от улицы Монтажников до очистных сооружений в деревне Ярково, который должен “снять нагрузку” во Фрунзенском районе столицы , а также три аварийных выпуска на дождевом коллекторе в районе улиц Плеханова, Васнецова и Ванеева. Они будут вести в Слепянскую водную систему и призваны “снять нагрузку” с Партизанского проспекта .

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Кроме того, по словам Ганчар, в настоящее время разрабатывается проектная документация по объектам ещё по 10 проблемным точкам, где высоки риски подтопления. По данным агентства “Минск-Новости”, речь об объектах, в том числе, дополнительных дождеприемных колодцев во Фрунзенском, Центральном, Партизанском, Первомайском и Московском районах Минска. В прошлом году таких дождеприемных колодцев было обустроено 35 в 14 локациях.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 15 июля Минск накрыла гроза с сильным ливнем, который практически парализовал движение на отдельных участках городских улиц. Сильно досталось юго-восточным районом белорусской столицы: кое-где автомобилисты вынуждены стоять в 10-балльных пробках, а “Минсктранс” предупредил об остановке движения автобусов и троллейбусов по десяткам маршрутов.

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