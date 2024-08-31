"Аудиозапись должна способствовать" - В Минздраве решили обучить белорусских медиков "доброжелательному общению" с пациентами

Опубликовано: 31.08.2024 11:50 , Обновлено: 31.08.2024

Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев во время рабочей поездки по Гомельской области 30 августа поручил обучить белорусских медиков, в том числе главных врачей, "доброжелательному общению" с пациентами поликлиник.

Как передали в Минздраве, глава ведомства отметил, что аудиозапись разговоров в регистратуре “должна способствовать развитию взаимного уважительного отношения между специалистом и пациентом”. Также Ходжаев приказал разработать и довести до сотрудников поликлиник “современные методики общения с пациентами и их родственниками”.

Кроме того, министр проанализировал цены на стоматологические услуги в госучреждениях и потребовал от их руководителей “исправить ситуацию” (что не так с ценами, в Telegram-канале ведомства не уточнили).

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Также известно, что Ходжаев взял на контроль вопрос выдачи талонов к узким специалистам в поликлиниках Гомельщины. “Все недоработки должны быть устранены в кратчайшие сроки. Медицинские работники должны делать все возможное, чтобы не допускать формализма в работе, от которой зависит самое главное — человеческая жизнь”, - отметил глава Минздрава.

Ранее Telegraf.news сообщал, что заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики в конце июня рассказал, что в регионах “все больше распространяется” проект “Заботливая поликлиника”, и пояснил, что это такое.

Так, «заботливые поликлиники» оснащают информационным электронным табло с расписанием приема врачей, количеством свободных талонов, напольным инфокиоском, который помогает управлять очередями пациентов, и не только.

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Также мы писали, что министр Ходжаев при посещении с рабочим визитом центральных районных больниц (ЦРБ) в Витебской области в середине июля озвучил несколько поручений. Среди прочего глава Минздрава потребовал учитывать при составлении графика работы узких врачей-специалистов расписание автобусов, которые ходят в сельские населенные пункты.

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