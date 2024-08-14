Минздрав Беларуси запретил делать торговые надбавки на платные медуслуги. Что это значит?

Опубликовано: 14.08.2024 15:41 , Обновлено: 14.08.2024

Министерство здравоохранения Беларуси своим постановлением № 128 от 8 августа 2024 года внесло коррективы в формирование цен на платные медицинские услуги в стране.

Как пояснили в Минздраве, с 15 августа организации и индивидуальные предприниматели, которые оказывают платные медуслуги, должны включать в стоимость цену приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий, используемых при оказании своих платных услуг. При этом торговую надбавку на этот сегмент медуслуг делать нельзя.

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Торговая надбавка — устанавливаемая продавцом (или тем, кто оказывает услуги) наценка, элемент цены товара. Эта наценка позволяет продавцу обеспечить возмещение затрат и получить прибыль.

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Также постановление предполагает следующее изменение: тарифы на платные медуслуги округляются с соблюдением предельных максимальных тарифов, установленных Министерством здравоохранения, предельного норматива рентабельности, а также предельных максимальных надбавок и коэффициентов.

Они прописаны в инструкции о порядке установления и применения тарифов на платные медуслуги, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения № 76 от от 24 апреля 2024 года.

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[info_b]С полным текстом нового постановления Минздрава можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале. [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Совет Министров Беларуси подготовил проект постановления, в котором прописали максимально возможные тарифы на платные консультации и приемы врачей в организациях здравоохранения. Документ определяет, что в зависимости от квалификации специалиста прием и консультация у него будут стоить от 30 до 80 рублей.

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Также мы писали, что Минздрав Беларуси озвучил новые предельные тарифы на стоматологические услуги, которые начали действовать 1 июля 2024 года. По информации из постановления ведомства, цены изменились на некоторые услуги всего стоматологического спектра — от терапии до хирургии.

К примеру, тариф на пломбирование одного корневого канала пастой снизился на 18% (с 11,58 до 9,42 рубля).

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